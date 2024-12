On je na konferenciji za novinare rekao da će u dvorištima škola i vrtića u Beogradu biti postavljen video-nadzor sa softverima koji detektuju oružje i tvrde predmete. Najavio i osnivanje Beogradske službe bezbednosti k oja će danju patrolirati oko škola i vrtića, a uveče po naseljima.

- Oni će biti na stalnoj vezi sa policijom. Taj projekat započeli smo mnogo pre tragedije u 'Ribnikaru', ali je on vrlo kompleksan, te sa njim i nastavljamo. Beogradsku službu obezbeđenja čiji će pripadnici, mi ćemo to da finansiramo, patrolirati u toku dana pored škola i vrtića. Biće jasno obeleženi. A uveče će patrolirati po naseljima i ono što danas neretko vidite kada prođe samo komunalna ili često i policija, prosto iz bezbednosti, mi ćemo biti povezani s policijom i ukoliko na bilo koji način se nešto uoči, posumnja, građani će biti bezbedni i tokom večeri. A u toku dana ćemo fizički pokrivati, ne samo tehnički škole i vrtiće, nego ćemo fizički pokrivati i naselje - objasnio je Šapić.

- Ideja nam je da ono što imate sada u nekim gradovima Evrope, ali samo u određenim zonama, a to je tamo gde se to naplaćuje od stanara, a mi ćemo to sad imati za ceo grad. Grad će da finansira našu bezbednostnu - rekao je Šapić.