"Autobus treba da bude u određeno vreme na tom i tom mestu u centru grada, ne pričam o prigradskim mestima, jer tu može koliko toliko da se radi prognoziranje, jer ima manji broj stanica, idu okolnim putem... dakle u centru grada kada određeno vozilo treba negde da bude, ukoliko se zaglavi u saobraćaju, kako ono da dođe na to mesto? Nikako. Ono ili ostane zaglavljeno u saobraćaju ili zatvori vrata, ne prima putnike i vozi sam za sebe i juri neki lažni red vožnje. Red vožnje u centralnim gradskim opštinama ranije je postojao tako što odredite polazak na početnoj stanici i onda vršite predikciju koliko bi trebalo vremena na osnovu nekog izvozanog kruga da krene vozilo.To se čak radilo jednom u nekoliko godina. Nije se ažuriralo ni na godišnjem nivou, a vi ste svesni koliko se menja saobraćaj u Beogradu. Onda ste dobijali to fiktivno polazno vreme koje je znao dispečer i koje je znao vozač. Vozači su onda radili kad se zaglave u saobraćaju zvali dispečere i pitali da li mogu da se isključe da bi stigli - i isključe se. Onda on izbaci putnike, pa nestaje, pa troši manje benzina jer nije opterećen, a plaća mu se po kilometru... Ljudi onda gledaju kako prolazi prazan autobus i sve to da bi stigao na red vožnje. Ovo su bile mane prethodnog reda vožnje i on je bio pogrešan i odlučili smo da to menjamo", rekao je gradonačelnik Aleksandar Šapić.