Vest da će javni prevoz u Beogradu od 1. januara 2025. godine biti potpuno besplatan , te da više niko neće morati da plaća kartu, odjeknula je u Srbiji, ali i u Evropi, stigla je čak i do Kine.

- To je politička tema i jedna od ključnih u prestonici. Ko uredi gradski prevoz, parkiranje i kućne ljubimce, taj će dobiti veliku političku podršku . Građani su bili evidentno nezadovoljni sa plaćanjem gradskog prevoza i što ne smatraju da dobijaju uslugu koja je odgovarajuća. Najava da je besplatan je dobra jer šalje poruku da se obaj probčem smatra izuzetno ozbiljno - rekao je on, te nastavio:

- Iz političkog i društvenog ugla moramo biti svesni da je plaćanje gradskog prevoza normalna stvar, ali je razumljiv otpor jer je on nedovoljno dobar. Najava da će se promeniti i da će vozni park biti obnovljen je dobra. Red vožnje je arhaični način, to nije realno. Postoje sistemi poput GPS sistema koji postoje u svetu, da autobusi i tramvaji ne staju na stanicama gde nema potrebe, to je sve dobro.