BEOGRAD - Beogradski vodovod najavio je da u ponedeljak, 23. decembra delovi opština Stari grad i Vračar neće imati vodu, od 8.30 do 18 sati.

Potrošači opštine Stari grad ostaće bez vode u delu Gospodar Jovanove ulice, od Višnjićeve do Kapetan Mišine ulice, preneo je gradski sajt Beoinfo.

Bez vode će biti stanovnici opštine Vračar, u Nebojšinoj ulici, od Južnog bulevara do Hadži Melentijeve ulice, kao i u Braničevskoj ulici, od Nebojšine do Hadži Melentijeve.

Vode neće biti ni u Hadži Melentijevoj ulici, od Nebojšine do Braničevske, Lamartinovoj ulici, od Nebojšine do Braničevske, Bulevaru Oslobođenja, od Bokeljske ulice do Karađorđevog parka, u Rudničkoj i Bokeljskoj.