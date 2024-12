Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Stari grad, danas od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Gospodar Jovanove ulice, od Višnjićeve do Kapetan Mišine ulice.

Nebojšina, od Južnog bulevara do Hadži Melentijeve;

Braničevska, od Nebojšine do Hadži Melentijeve;

Hadži Melentijeva, od Nebojšine do Braničevske;

Lamartinova, od Nebojšine do Braničevske;

Bulevar oslobođenja, od Bokeljske ulice do Karađorđevog parka;

Rudnička i

Bokeljska.