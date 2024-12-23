DANAS ISKLJUČENJA STRUJE U 7 BEOGRADSKIH OPŠTINA: Počinju u 8.30 i trajaće najkasnije do 14.30 - detaljan spisak ulica
Elektrodistribucija Beograd je za danas najavila isključenje struje zbog radova u sedam opština.
Isključenja počinju 8.30, a struje neće biti najkasnije do 14.30 časova.
Evo detaljnog spiska ulica:
Palilula 09:00 - 10:00
Naselje BG-KRNjAČA: PANČEVAČKI PUT: 32D,
Palilula 09:00 - 12:00
PANČEVAČKI PUT: 200,
Rakovica 09:00 - 14:00
Naselje RESNIK: KORČAGINOVA: 2-20,1-7, SLAVKA MILjKOVIĆA: 39,
Rakovica 09:00 - 12:00
ACE SIMIĆA: 14-16,15-17,21-23, AVRAMA LEVIĆA: 1-7, BLAGE MARIJE: 3-7,11-15,19-23, BULIJA BENCIONA: 8,14-18,1-15, DRAGOŠA KALAJIĆA: 2-6,10,3-7, DUŠANA PURIĆA: 6-22,3,13-21, GORSKOG JAVORA: 2,6,10-12,16-20,3-5, KOZAČKA: 10,22-26,3-7, MAJE ZLATOGORKE: 6-10,14,18,22-26,5-11,15, MIHAILA TERZIBAŠIĆA: 4-10,14,26,1-7,13-23, MILjAKOVAČKE STAZE: 148-152, MILOŠA GOLUBOVIĆA: 20-22,26,30,17-19,23G-27, NATALIJINE RAMONDE: 4,12-14,30,34-36,1-5,9,13-15, RAKOVAČKI POTOK: 1-5,9, TRAJANOVA: 1-9, VOJVODE PETRA ŠEKULARCA: 2-10,
Grocka 09:00 - 11:00
Naselje KALUĐERICA: ALEKSE NENADOVIĆA: 2-2B,1-5, ĐURE VESELINOVIĆA: 36D, IVE LOLE RIBARA: 2-20,24-32,36-40,1-25A, RADISAVA IGNjATOVIĆA: 2A-28,1A-7, ŠESTE LIČKE: 1-1A, VELEBITSKA: 2-6,1-3, VIŠNjIĆEVA: 2-2B,3A-3B, VOJVODE STEPE STEPANOVIĆA: 64-74,49,53-55, ZAGE MALIVUK: 4-14A,3-11,
Sopot 08:30 - 14:30
Naselje BABE: PARTIZANSKI PUT: 144,164,168A,198, Naselje DUČINA: LjUBOMIRA IVKOVIĆA-ŠUCE: 2A-8,16-20,24-36,40-46,50,78B,90,19A,83, Naselje KORAĆICA: KOSMAJSKIH BORACA: 1, VILINO KORITO: ,6,12-14,18-18,28,42,68,266,296-298,304-306,314A-318,322-324,328,332,340-340A,348A,988,5-7,21,29,37-39,309-309,315-321,335A,355A, Naselje MALI POŽAREVAC: VITE GRUJIĆA: 25222, Naselje NEMENIKUĆE: BRANE AKSENTIJEVIĆA: ,6-12,16,24,382-388B,394,400B,406A-408A,510A,3-5,387-387E,393,591A-591C,615, DESPOTA STEVANA LAZAREVIĆA: ,4-8A,12-14,1-3A,11, DRUGOG JULA: ,2-6,10-14A,20-20A,378-380B,588A,600,3,9A,13-15,31-33, JANKA KATIĆA: ,4-4A,8-10,16-18,24,28-32,274,310A,314,326,1A,5-11,19-21,27-29A,311A,317A-319,333,369A, JOVANA ŽUJOVIĆA: 10,20-24,28-30,34,40,192,290,304,3B,9-15A,293-295,585, KAPETANA DRAGIĆA: ,2-4,8-16,28,194A,202,1-5B,11,15-15,19-21,31-31A,39,201-201,215, KOSMAJSKA: 76A, KOSMAJSKOG ODREDA: 24A,40-40A,44-46A,50-52,56-68,72-74A,80-86,90,98,104B,192,220,524D-526A,532A-534A,19,25,29-35,39-43,47-65,69-71,75-79,83,89-99,105-105A,109-109A,115A,151A,221B-221D,521-523J,531,535A-535D,539B,617B, MILOVANA GLIŠIĆA: 10,20-24,36-40,334,440,5-7B,13-15A,19-21B,25, MILOVANA VIDAKOVIĆA: ,44,48-56,64A-66,424D,7-11A,17-19,23-31,375,427A,491C, PARTIZANSKI PUT: 14,30-32,42A-44,52A,56,66-70A,74-78,84,88D-88Z,98,102B,150,242A,320,328,334A,372A-374,378,382B-382C,396B,422-426B,430D-434,442,446A,466-468A,488,492-492A,510C,588-588B,592-596,608,614A,620,25,29A,87,99,103-105,111-115A,119-119A,127A-129,133,145,149,159,163,167-167A,171-171A,183A-187B,195A-195C,243C-245D,281A-281B,293,309-315,329,333A,341-345,355,359,363A,375-375E,383,391-391F,395,401-403,415D,423C-425C,429,437A-441B,447,457,461,469-469A,479,487B-495,499,505-511,515B-519,523-525,529A,545,555,571-571A,587B-589B,609-611,617-617A, PRVOG MAJA: ,6-18A,28-28A,32-34A,42,184,414-414A,420-420,7,15,21-27,417,421,483A, SVETOZARA ĐUKIĆA: 8, USTANIČKA: 464,506D,550,19A-21,45,49,55, Naselje ROGAČA: BRVENIČKA: 2,37A, KOSMAJSKA: 2-10,84,1-9,13-17,21A-27,31,59A,83,155-155C,245A,391, KOSMAJSKI VENAC: 2A,6-16A,20-26,30-32,1-3A,13-19,23-29A,33-35B,43A,55A,59B,63, KOSMAJSKIH PARTIZANA: 33A, MATE JERKOVIĆA: 20, PRVOMAJSKA: 54, SEDLARSKA: ,2,6-8,32,36,68-70,94,356,360-362,368-370,664,668-670A,676,1A-3C,15-17,61,81,353-355,361,365-369,427,431,435,655,661-665,669-675,679,683, Naselje SLATINA: ĐORĐA JOVANOVIĆA: 48A,
Mladenovac 08:30 - 14:30
Naselje KORAĆICA: KORAĆICA: 20-22A,52,72,202A,208,254A,203-205B,235,361A, KOSMAJSKI PUT: 352A,398,183,243,365,375,385A,459A-461, LOVAČKA: ,8-8A,24-24A,42,52,264,1, OGLAVCI: ,8,16A,20,54B,84,90-94,114-136A,296A,1,21A-21D,69,73-75,89,95A,111,115-119,125-135,161, PETKAJSKA: 214, PLANDIŠTE: ,10,18,22,36,56-58,76-80,86-90,96-98,104-110A,140-156,160,168-172,176,182-186,192-192A,196,208,218A,246,252-256,268A,462,818,3,9,67,77,83-89,93-95,99,103-109,139-159A,169,177A-181,185,193,199-203,209,215-217,221,253,257,263, TIJANOVAC: 2,6A,11,29, VILINO KORITO: 54-54A,62,262,290,15-17,57,241,275,291,295A-303, VODICE: ,bb,2,6,20-22D,32-34,50,56,60,74,82,88,96,132,194,198,202-206,210,224-226,230,258,268-270,11-13,29,33,49,63,77,89,163,189,195,203A-207,219,223-225,237,247,255,259-261,265-267,271,281A,287,291,
Surčin 08:30 - 12:00
Naselje DOBANOVCI: BEOGRADSKA: bb,bb,42,64,72,7-9a,67-71,81,95-95C, GROBLjANSKA: 4-30,34,40-44,48-58,64-68,72-84,94-98,102-114,120-122,126-132,136-136,140-142,1-5,9-11,15-23,27-73, MARŠALA TITA: bb,bb,72-118A,122-218,226-226A,77-119,123-185,191-195,203,211,217-219,223-223N, SESTARA RADOVANOVIĆ: 2-14,1-27, SPORTSKA: 28-48,54,19-69,73, SRETENjSKA: 17,23,27-29,43, STRAŽILOVSKA: 6-12,
Lazarevac 08:00 - 14:00
Lazarevac:Vladike Nikolaja Velimirovića (od Saveza do Lastine garaže), Živana Paunovića, Miloja Živanovića
"INTERES ZA VRAĆANJE U SRBIJU SVE VEĆI" Predsednik Vučić: Oko Božića plan za povratak ljudi iz dijaspore