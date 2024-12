- Danas usvajamo budžet, gledao sam ih predvođeni Miketićem, on im je simbol svega što predstavljaju, svaka im čast. Bacaju farbu, pokušavaju da ulete u hodnike. Kaže im novinarka N1, ovde su momci u crnim jaknama, mora da su privatno obezbeđenje. Ne postoji privatno obezbeđenje, postoji obezbeđenje koje u skladu sa zakonom obezbeđuje naše institucije, događaje. To što imaju crne jakne, i na leđima im piše obezbeđenje, čim dođe neko umesto mene, neka umesto crnih jakni neka naruče jakne duginih boja i neka im piše deca cveća. Ne znam, kako drugačije da bude označen pripadnih obezbeđenja. Ponovila je sedam puta u roku od minut ipo ovde su momci u crnim jaknama. Došla je i policija, da od 20, 30, kako oni kažu, građana bacaju farbu predvođeni Miketićem... Osim dubokog žaljenja, bez obzira na političke različitosti, kako su došli oni što ne podržavaju što ja radim, kako su došli do toga da im je predstavnik Miketić, ne znam...

Projekti i davanja

- Nastavljamo da uvodimo red, izmestili smo i autobusku stanicu, ta odluka je doneta pre 20 godina, i nijedna uprava grada to nije dovela u pitanje, sad kad je realizovano nisu se ni setili toga. Imaće i veliku staničnu zgradu. Posle prve salve napada sada su već svi zaboravili, ponašaju se normalno. Videli ste da smo uspeli da očistimo reke, da ih uredimo. I taksi vozila koja su danas bele boje, nekad su bila šarena, i preko toga smo prešli. Komunalno besbednosna stanica, biće obezbeđene škole, imaće najmoderniji centralni nadzor, komunalne stanice biće povezane i sa vrtićima. Beli nemaju ljudstva da to mogu sve da isprate. Želeli bismo da budu ispred svake škole i vrtića, da paze decu. Nadgledaće ih oni koji su ovlašćeni za to. Kad želite da uđete u školu, da li vas pita obezbeđenje gde ste krenuli. Šta je tu strašno? Šta je strašno što će da okrene policiju ako ste mu sumnjivi ljudi ispred škole? Jel nećete da vam u toku noći zvanično patrolira gradska služba, da se provoza po kraju, pa ako vidi nešto sumnjivo da javi policiji. To radi i policija, to imaju samo najrazvijeniji delovi, najrazvijenijih gradova, oni kažu neće ništa. Biće sve vrlo brzo na sajtu, ali nemojte da lažete i plašite ljude. Laž je da neko pravi paraformaciju jer ne možemo da je napravimo.