Neposredno pre nesreće, Nada Tomić je provela neko vreme u idiličnom planinskom seocetu Šampe, oporavljajući se od šarlaha. Tog kobnog dana (10. juna 1922. godine), Nada je napisala poslednju razglednicu svom bratu, koju je on primio narednog dana zajedno sa vešću da se njegova jedina sestra utopila u Ženevskom jezeru. Prema izjavama svedoka Nada je oko 5 časova popodne iznajmila čamac i izvezla se na jezero sa dvoje dece. Dan je bio vetrovit, a čamac prilično mali. Niko nije mogao da kaže šta se tačno dogodilo, sem da je dečačić iznenada upao u vodu. Nada je bez razmišljanja skočila za njim. Nažalost, vetar je počeo da duva sve jače i nosi čamac u suprotnom pravcu. Ljudi sa obale su je videli kako dva, tri puta zamahuje jednom rukom, verovatno držeći dete u drugoj, pre nego što su oboje nestali u tamnom ambisu. Niko nije priskočio u pomoć. Da li se radilo o šoku, ili nedostatku samopožrtvovanja, to se nažalost nikada neće saznati. Nadino telo je pronađeno dva sata kasnije, dok je telo malenog dečaka nađeno tek nakon dva dana.

O stradanju Nadežde Tomić pisalo se mnogo i to ne samo u švajcarskim novinama, već i u štampi susednih zemalja. Kada su vesti stigle do Srbije, na adresu Nadinih roditelja prispele su mnogobrojne izjave saučešća. Mnoge od njih su sačuvane do današnjeg dana. Slobodan Jovanović je između ostalog napisao: "Udar koji ste dobili ne da se nikakvim rečima ublažiti, ali Vaši prijatelji, koji nikada nisu u mislima bili više s vama nego u ove dane, ne mogu a da Vam ne kažu koliko su potreseni velikom nesrećom koja Vas je tako neočekivano snašla".