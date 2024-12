Međutim, postoji i linija 21A koja saobraća od Učiteljskog naselja do Slavije, a koja je privremeno zamenjena autobusima zbog nedostatka trolejbusa, a koja bi po logici mogla da bude obuhvaćena ovim planom.

Dodaje se da su mnoge linije u lošem stanju, sa zastarelim stubovima i žicama koje nisu obnovljene godinama, što uzrokuje česte tehničke probleme i to usporava i ometa svakodnevni rad sistema, a vozni park je star i neefikasan.

Sve to dovodi do čestih prekida u saobraćaju i nezadovoljstva putnika, ističe se u obrazloženju Odluke. Ukazuje se takođe da je trolejbuski sistem u velikoj meri neefikasan u poređeju sa drugim savremenijim oblicima javnog prevoza.

Prva trola - jedinica

Linija do Slavije kasnije je produžena do Kruđevačke ulice i to preko Crvenog krsta i Autokomande (sa dve strane, pravila je krug), a potom je podeljena na dve linije 11 i 13, čiji su današnji naslednici trolejbus 22 i autobus 31.