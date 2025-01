Besplatan prevoz verovatno se neće primenjivati samo na komercijalnim E-linijama, dok ćete bez karte moći da uđete u svaki linijski autobus, trolejbus, tramvaj i BG voz na čitavoj teritoriji grada, od Padinske Skele do Lazarevca i od Grocke do Surčina.

Sve to dovodi do čestih prekida u saobraćaju i nezadovoljstva putnika, ističe se u obrazloženju Odluke.

- Do kraja 2025. neće biti autobusa starijih od dve godine na gradskim ulicama, kako od privatnika tako i gradskih. Sada nam je stiglo četrdeset, pedeset vozila stiže, a i čitave naredne godine sukcesivno će stizati. Tokom 2025. stižu i prvi tramvaji, za koje smo nabavku već završili, njih 25, a do kraja 2027. zadali smo sebi zadatak da za sve trolejbuse, njih sto, i preostalih 120 tramvaja obezbedimo sredstva, možda kroz privatno-javno partnerstvo, ili ćemo to mi učiniti, kako bi i svi oni bili zamenjeni novim vozilima. Cilj je da na kraju 2027. imamo sva nova vozila, bez naplate javnog prevoza, što nijedan grad u svojoj istoriji, i u ovako kratkom periodu, nije uradio. To možda zvuči kao nemoguće, ali su i mnoge druge stvari, koje su danas realnost i koje su urađene, delovale nemoguće. To je realnost otkad je ova gradska uprava počela da donosi važne i teške, ali hrabre i odgovorne odluke, koje su uvek bile poduprte dobrim planom - nedavno je rekao gradonačelnik Aleksandar Šapić.