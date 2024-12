Gradonačelnik je podsetio da je do juna, dakle osam, devet meseci unazad, sve odluke donosio Privremeni organ, ali da za to vreme nije ukinuta nijedna mera koja je ranije doneta i održan je kontinuitet, tako da Beograđani nisu osetili ovaj način funkcionisanja u gradu.

On je dodao da očekuje da će u toku 2025. godine da zaživi odnosno da ugleda svetlost dana bezbednosni projekat koji osim uvođenje kamera u škole i vrtiće podrazumeva i 102 komunalno-bezbednosne stanice. Kako je pojasnio, postojaće jedan centralni nadzor nad svim tim kamerama, ali će svaki deo grada pored toga imati i komunalno-bezbednosnu stanicu koja će biti povezana sa četiri do pet škola i dva, tri vrtića odakle će ekipe da ih obilaze u toku dana.

Gradonačelnik je podsetio da je u toku je najveća reforma javnog prevoza u našem gradu i da očekuje da će do kraja 2025. godine biti 1.200 novih vozila. Kako je istakao, u januaru ili februaru bi trebalo da bude raspisana nabavka za nove tramvaje, trolejbuse ili električne autobuse, a kada budu završeni novi most i tunel tada će se zaista promeniti saobraćajna slika grada. Kružni tokovi će dobiti svoju punu funkciju kada se bude izgradio novi most, a jedan od najvažnijih biće onaj u Bulevaru Zorana Đinđića jer će sa njega moći da se bira most kojim bi se dalje išlo, što nema nijedan grad u Evropi, istakao je Šapić.