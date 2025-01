"Prošlo je godinu dana od kada smo na ovoj lokaciji najavili, po mom mišljenju, ključni projekat za poboljšanje kvaliteta svakodnevnog života u ovom delu Novog Beograda. Izgrađeno je 440 parking-mesta u Evropskoj i Japanskoj ulici na potezu od Bloka 61 do Bloka 64. Preostalo je da se urade završni radovi na par staza na dva parkinga, a ovim projektom je osam do sada potpuno neupotrebljivih površina pretvoreno u prostor za parkiranje. Zaista sa velikim zadovoljstvom mogu da konstatujem da je ovo veoma važno za građane. Kada smo počinjali sa radovima bilo je razbijanja tabli sa natpisima u cilju pokazivanja izvesnog bunta, ali kada je postalo jasno da se grade nova parking-mesta više se niko nije bunio. Nastavićemo da proširujemo saobraćajnice i obezbeđujemo nova parking-mesta na lokacijama gde je to moguće. Za nešto više od dve godine uspeli smo da „stvorimo" dvostruko više novih parking-mesta nego što je po tom pitanju urađeno u deset godina koje su prethodile. To praktično znači da je na godišnjem nivou Beograd u poslednje dve godine dobio 10 do 15 puta više novih parking-mesta nego u prethodnih 10 do 15 godina", rekao je Šapić.