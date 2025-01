Parking servis: U pitanju su potpune dezinformacije

"Apsolutno je neistina da vozila Oka sokolovog nisu bila na ulici i da nisu kontrolisala parkiranje. Na ulicama je isti broj vozila i parking kontrolora kao što je bilo i ranije. Jedina razlika u odnosu na prethodni period jeste to što je Parking servis nabavio nova vozila, u pitanju je vozilo 'tojota jaris kros'. To je vozilo na hibridni pogon, ekološko vozilo koje, naravno, manje zagađuje životnu sredinu", navodi Brdar.

Komunalna milicija: Sve teče redovno uobičajenim rutama

"Tako da, ako je došlo do nekog malog utiska da nismo bili prisutni, to je došlo zbog zamene vozila koja smo ranije koristili i ne koristimo više, tako da sve teče redovno. Uobičajene su rute, to su one mape koje su postavljene na uvid građanima. Mogu se naći na adresi Parking servisa, na internet sajtu grada", ističe Todorović.