Životni put Koste Vujića nije se puno razlikovao od života drugih profesora, nastavnika i onih koji su svoje živote posvetili prosvećivanju, obrazovanju i oplemenjivanju generacija pred kojima je budućnost i na kojima, kao što je red, sve treba da ostane. Profesor Kosta Vujić rođen je 1. maja 1829. u Zemunu gde je završio srpsku i nemačku školu. Prvih pet razreda gimnazije je pohađao u Sremskim Karlovcima, a šesti u Prvoj muškoj gimnaziji u Beogradu. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu. Pored toga je još dve godine pohađao Mudroslovno odeljenje Pravnog fakulteta Liceja. Kako su to potrebe posla nalagale radio je u Beogradu, Kragujevcu, Požarevcu, Zaječaru, Negotinu i Šapcu. Predavao je namački i srpski jezik, kao i srpsku istoriju, crkveno pevanje i bio dirigent učeničkog hora Kragujevačke gimnazije. Posebnu inspiraciju i ono po čemu je ostao zapamćen je čuvena generacija genijalnih mladih ljudi slobodnog duha i izuzetne inteligencije kojoj je predavao u Prvoj muškoj gimanziji u Beogradu.

U sećanjima svojih učenika ostao je zapamćen kao dobričina, tako da su đaci kada se čas završi izlazili za njim, što je u to vreme bio presedan. Kosta Vujić je penzionisan 1889. godine, kao predavač u Drugoj beogradskoj gimnaziji i iste godine je odlikovan ordenom Sv. Save IV stepena za više decenijski profesorki rad. Zasluga za lepa sećanja njegovih đaka bila je ne u njegovoj popustljivosti što se savladavanja gradiva tiče, već u činjenici da je i pored „mangupluka“ i nestašlka svojih đaka u njima video ljude koji će osvetleti obraz svojoj zemlji, što su oni znali da prepoznaju. Znao je da stane uz svoje đake kada je bilo potrebno, a zbog svoje nepolitičnosti smeo je da kaže šta misli o politici.

Za Kostu Vujića se može reći da nije bio vizionar samo kada je trebalo proceniti da nije kamenorezac taj koji treba da određuje da on treba da premine u devetnestom veku (18..), jer kako se ispostavilo on je živeo sve do 1909. godine, već i po svojoj proceni da će njegova nemirna i „manguplucima“ skolona generacija đaka biti ta koja će osvetleti budućnost svoje zemlje.