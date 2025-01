Slušaj vest

Tokom dana u Srbiji će biti pretežno sunčano, a temperatura do 16 stepeni, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru će biti mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima zadržati pre podne. Duvaće slab do umeren vetar, najpre južnih smerova, a do kraja dana biće u postepenom skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od nula do šest stepeni, a najviša od 12 do 16 studenti.

Foto: Printscreen/RHMZ

U Beogradu će sutra biti sunčano. Ujutro i delom pre podne umereno oblačno, na pojedinim lokalitetima uz maglu. Najniža temperatura biće od jedan stepen do šest, a najviša oko 14 stepeni.

Stiže zahlađenje

"U prvoj dekadi februara malo do umereno oblačno i uglavnom suvo sa povremenim sunčanim periodima i uz jutarnju maglu i nisku oblačnost, koja će se ponegde po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima zadržavati i pre podne. Temperatura u postepenom padu, pa se u nedelјu i naredne sedmice ponovo očekuje jutarnji mraz uz dnevne vrednosti u granicama normale za početak februara", najavio je RHMZ.

Foto: Printscreen/RHMZ

Vreme narednih dana

Subota: Ujutro mestimično magla i niska oblačnost, koja će se ponegde po kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima zadržati pre podne. U toku dana na severu Srbije i u planinskim predelima malo do umereno oblačno, a u ostalim krajevima pretežno sunčano.Vetar slab, promenljiv, a na istoku Srbije umeren, severozapadni. Najniža temperatura od -1 do 5, a najviša u većini krajeva od 8 do 13, u Timočkoj Krajini do 16 stepeni.

Nedelja: Ujutro i pre podne umereno do potpuno oblačno. Posle podne delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, istočnih smerova, na jugu Banata i u Pomoravlju u pojačanju. Najniža temperatura od -2 do 2, a najviša od 5 na zapadu do 13 stepeni na jugoistoku Srbije.

Ponedeljak: U Vojvodini i delu centralne Srbije pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost. U ostalim krajevima pretežno oblačno, u planinskim predelima, kao i na istoku zemlje tek ponegde sa slabim mešovitim padavinama (kratkotrajna susnežica ili provejavanje slabog snega). Vetar u skretanju na severozapadni, pre podne slab, posle podne umeren do jak. Najniža temperatura od -3 do 2, a najviša od 5 do 10 stepeni.

Upaljen meteo alarm

Foto: Printscreen/RHMZ