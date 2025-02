Linija E2 saobraća na trasi od Trga republike do Petlovog brda, preko Terazija, ulice Kneza Miloša, Sajma, Ade, Banovog brda, Košutnjaka, Vidikovca i Labudovog brda.

Linija E6 koja saobraća na trasi od Mirijeva 4 do Novog Beograda, tačnije do okretnice u bloku 45. Ova liniija prolazi celo Mirjevo, Karaburmu, Bulevar Despota Stefana, preko Brankovog mosta, dalje ulicom Milentija Popovića pored "BAS" i ulicama Jurija Gagarina, Gandijeve i Japanske sve do okretnice u bloku 45.