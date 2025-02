- Godišnje udomimo od 800 do 1.200 pasa. Kada su u pitanju mačke, njih mnogo brže udomimo. One ne zahtevaju previše aktivnosti ili veliku pažnju. One jedva čekaju da uđu u nečiji dom. Maca koja je 15 dana u stanu i kada je izvedeš napolje ona jedva čeka da se vrati u stan. One su kao čovek, posle posla ili putovanja jedva čeka da se vrati kući. Kuća je najsigurnije mesto za sve. Dok je sa psima drugačije, oni više vole šetnju i jurnjavu.

- Ja ne znam da li smo imali deset vraćenih pasa za godinu dana. Obično ih vraćaju oni koji uzmu pogrešnog psa. Pas se ne uzima, on izabere tebe, a ne ti psa. Pas kad izabere svog vlasnika, on više nema problem jer si ti za njega kao roditelj. Ne volim kada se neko igra sa životima životinja. One ne mogu da se brinu same o sebi, a to je isto i sa decom.