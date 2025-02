On je objasnio da su se na društvenim mrežama oglašavali ljudi koji su se predstavljali kao da su na čelu ovih sindikata, za koje tvrdi da jedan od njih nikada nije radio u GSP, dok je drugi nekada radio, ali dobio otkaz dva puta za četiri godine.

- Po pitanju zahteva koje su predali juče, to je čista politika. Četiri politička zahteva. Nek se učlane u neku političku stranku pa neka se bave politikom, mi iz GSP želimo da izbacimo politiku. Zamislite kakav je naš gradonačelnik i da on ispuni zahteve, desilo bi se to da nam fali 1000 vozača i 500 vozila. Građani bi ostali bez prevoza kada bi se ti zahtevi ispunili - kaže Antić.