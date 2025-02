- Dobili smo poziv da je došlo do prevrtanja automobila ma Zrenjaninskom putu. To se uvek smatra za težak mehanizam povređivanja. Odmah je upućena jedna ekipa ka licu mesta, međutim, kada je naša ekipa stigla, nikoga nisu zatekli. Najverovatnije je da je osoba uspela da vrati automobil i da je sela i otišla. Međutim, to je opasno iz više razloga - kaže dr Stefanović i dodaje:

- Došla je osoba sa teškim povredama koja je skočila pod voz. Teško je povređen muškarac 24 godine i on je prevezen u crvenu zonu urgentnog centra. Takođe, dobili smo i dojavu da je pacijenta priklještio lift. Teško je povređen muškarac od 55 godina. Inicijalno je viđena teška povreda ekstremiteta, ali opet to je generalizovan mehanizam povređivanja, tako da smo i tog pacijenta prevezli u crvenu zonu - kaže dr Stefanović.

- Za jednu noć imali smo i tri ili četiri pacijenata koji su imali edem pluća. To je ono što se u narodu zove voda u plućima. To govori o teškoj bolesti srca, koje u tom trenutku više nema snagu da izbaci krv u cirkulaciju. Radi sa mnogo, mnogo malo snage i to su takve situacije gde Hitna pomoć mora brzo da deluje, da daje lekove koji će povećati snagu srca. To su zaista ekstremne situacije. Iako je bio mali broj ostvarenih veza, bilo je dosta teških poziva - kaže dr Stefanović za medije.