Predugovor o gasifikaciji sa Opštinom Novi Beograd i Javnim preduzećem „Srbijagas” do sada je potpisalo 1.000 budućih korisnika, a tokom protekle nedelje prijavilo se još 500, tako da će mogućnost prelaska na gas dobiti ukupno 1.500 domaćinstava, saopšteno je iz ove opštine.

Svi radovi na gasifikaciji teku predviđenom dinamikom. Do sada je urađeno gotovo 60 kilometara distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do četiri bara, od ukupno ugovorenih 84 kilometra. U narednom periodu biće završena četiri kilometra u Vojvođanskoj ulici, od kružnog toka ka Tošinom bunaru, a u planu je i izgradnja distributivne gasovodne mreže niskog pritiska do četiri bara u okolini Odbojkaškog centra i Sportskog centra „11. april”.