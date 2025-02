Redovno održavanje na Bulevaru Zorana Đinđića, a koje obuhvata i stajalište "Studentski grad" - smer ka gradu, koje obavlja JKP "Beograd put" trajaće do 28. februara do 12 časova.

Tokom radova na redovnom održavanju u Bulevaru Zorana Đinđića, na delu od Studentske do Ulice Tošin bunar (desna kolovozna traka, smer ka Tošinom bunaru), od 15. januara do 21. februara doći će do potpunog zauzeća kolovoza u Bulevaru Zorana Đinđića, kao i promena u radu linija javnog prevoza.