Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić obraća se na konferenciji za medije.

- Poslednji put smo ovde bili kada smo najavili radove u centru grada. Jedan deo je počeo, hteo sam da prođemo sve ono što je urađeno, da napravimo presek i damo informacije koje smatramo da su svrsishodne. Sajt još nije pušten, ima mnogo stvari, videćete. Treba nam dosta vremena da sve stvari ubacimo, videćete.

O radovima u gradu

- Što se tiče radova u centru, Dragoslava Jovanovića, mislim da ulica izgleda kako dolikuje i kako treba da izgleda. Nismo videli nijedan prilog o tome ovima što brinu svakodnevno da li smo ispaznili đubrijeru. Završili smo Bulevar Zorana Đinđića, krenuli smo radove ka Studentskom gradu. Napravili smo novo idejno rešenje, proširivanje cele raskrsnice kod Studentskog grada. Od Gazele pa skroz do kraka za auto-put Miloš Veliki imamo tri trake. U centru smo krenuli sa radovima kod Trga NIkole Pašića, otvaramo prostor za još jednu traku. Bacili smo proširivanje i do Starog dvora i do Pionirskog parka. Prizrensku ulicu smo proširili, tu treću traku koja nam je bila upitna.

- Završili smo stajalište Zeleni venac gde nismo videli nijedan prilog ni na jednoj televiziji, što je krucijalno za centar Beograda. U momentu kad nemamo jedan most u Beogradu, gužve u saobraćaju su manje od onih kakve su se najavljivale. Sećate se da su najavljivali potpune kolapse. Na to je uticalo i to što smo stavili jednu traku u suprotnom smeru u Sarajevskoj. Vasinu ulicu smo pirpremili, završili smo radove. Trg republike kružni tok i sat, krećemo da radimo kada završimo deo kod Terazija. Odustali smo od kružnog toga kod Igumanove palate, rizik nam je zbog podzemnih prolaza, ne bi trebalo da rizikujemo.

- Do Beogradskog maratona očekujem da završimo sa radovima kod Terazija. Ideja je da možda na Trgu republike pustimo kružni saobraćaj u toku radova, da bi Vasinu ulicu mogli da iskoristimo jer je ona spremna. Kružni tok na Trgu republike bi mogao da krene da funkcioniše pre nego što ga završimo. Savska ulica je puštena, usklađivaćemo sada kako će izgledati raskrsnice na novom Srpskom mostu. Do kraja ove godine očekujemo da započnemo radove na kružnom toku u Bulevaru vojvode Mišića.

Foto: screenshot YT/grad_beograd

Izgradnja mosta

- Sada ide u dinamici, kasnila je zbog ljudi koji su to zaustavljali. Skinuli su poslednje ploče, ako sve bude u redu trebalo bi da se skine do proleća i da obrise novog mosta da vidimo do kraja ove, početka sledeće godine. Za sada nema nikakvih kašnjenja, izuzetno sam srećan, mislim da sam bio neko od onih koji je, kada su neki razmišljali da se odustane od mosta, sada, mislim da nema nikog ko hoće da bude fer i da zloupotrebljava u dnevne političke svrhe.

- Autobuska stanica funkcioniše, raspisali smo javnu nabavku za staničnju zgradu, do 2027. godine bi trebalo da bude gotova sa železničkom zgradom. Imamo jednu od najboljih u Evropi i na to sam posebno ponosan. Kada sam došao na ovo mesto tamo nije bilo ni "a" od autobuske stanice. Stajalište Jug, očekivao sam da će biti brže, nije se odustalo. U međuvremenu smo shvatili da treba da rotiramo, u toku je taj proces, da bi moglo sa auto-puta lakše da se uključi i isključi. Parking servis će pomeriti svoju lokaciju. Na tom premeštanju radovi kreću za sedam dana. Nadam se da ćemo brzo biti u prilici da dobar deo tog saobraćaja omogućimo da bi onda ukinuli divlja stajališta.

- Znam da živimo u vremenu dezinformacija, niko nije pustio smafore na Autokomandi, povezala se struja, očekujem da ih pustimo sledećeg vikenda, do tada ćemo da ih probamo. Imaćemo semafore unutar kružnog toga i treba da pokušamo da vidimo da li smo u stanju. Još nismo dobili projekat Slavije sa Saobraćajnog fakulteta. Autokomanda je frekventna i opterećena, očekujem da će i ta raskrsnica kada pustimo semafore.

Foto: screenshot YT/grad_beograd

O bezbednosti u gradu

- Sledeće nedelje ćemo predstaviti prvu fazu velikog bezbednosnog projekta. Postavili smo kamere u dvorištima svih osnovnih škola sa posebnim softverom. Predstavićemo komandno-bezbednosni centar. Krenuli smo i za vrtićima, očekujemo da i do jeseni ili kraja godine uspemo da postavimo i u svim vrtićima. Veliki projekat, sve škole će biti povezane i sa komunalno-bezbednosnim stanicama, nismo odustali. Da li se odužilo jeste, uvek postoje problemi ali to je sastavni deo velikog bezbednosnog projekta. Pokazaćemo stanice, koje će pored komunalne svrhe imati i bezbednosni aspekt. I pored praćenja koje ide iz centralno-komandnog centra ići će i iz stanica. Ljudi će moći da nadgledaju decu, softver ovaj niko nema u Evropi.

- Nastavlja se izgradnja garaža u Vlajkovićevoj, biće to park koji se nalazi na površini iznad Vlajkovićeve. To sve ide svojom dinamikom. Bezistan, čekamo još jednog vlasnika da se saglasi i ako da saglasnost da krenemo u projektovnaje, da sredimo to. Radove koje radimo u centru nisu rađeni poslednjih 50 godina da i to sredimo. Problem su bili imovinski odnosi, nečiji hir.

- Pešačko-biciklistički most smo otkočili. Most samo za bicikle i pešake. Ispod dve godine je izvođenje, od momenta raspisivanja,. Ni od toga nismo odustali. Zoo vrt, zavrešen je konkurs, nismo ni od toga odustali. Bilo je osam predloga. Više od 200 divljih objekata je tamo na Adi, to prvo moramo da oslobodimo, tamo ima porodica koje žive. Niko ne može da me ubedi da je životinjama bolje na kamenu nego u prirodi.

- Imamo prvo idejno rešenje za Parisku ulicu i to očekujem da ćemo na proleće imati gotov projekat. Moramo da pazimo da nam se ne naruši saobraćaj u centru. Da dobijemo pešačku zonu od Kalemegdana do Terazija i jedan najlepši trg. Ono što je novo, trebalo bi da u sledećih mesec dana potpišemo ugovor za tunel od Autokomande do Senjaka, konačno je nađeno rešenje da može da se projektuje, trebalo bi sa Vladom da potpišemo ugovor da se krene projektovanje.

O javnom prevozu

- Raspisali smo novih 300 autobusa, 100 novih tramvaja, 70 autobusa stiglo, do kraja proleća treba da stignu svih 150. Novi tramvaji stižu u martu. Sa reparacijom 25 španskih, sa ovim koji stižu i 100 novih biće to 150 tramvaja, Beograd nikada to nije imao. Sa potpuno novim voznim parkom autobusa gradskog saobraćajnog grad Beograd će zanoviti skroz vozila. Paralelno sa privatnim prevoznicima smo potpisali nove ugovore, u obavezi su da kupe i ostala vozila da nemaju starija vozila od 5 godina. Ostala je nabavka za elektrobuse, po mnogim aspektima su bolji, pitaće neko što smo govorili o trolejbusima, nisam se nešto ni bavio, a onda su stigli predlozi i elektrobusi su daleko bolji. Da li ćemo da prihvatimo taj predlog javnog privantog partnerstva.

- Što se tiče pogona Dorćol, video sam uslove koji su ti minorni sindikati postavljali, pa sam slušao i predstavnike drugih sindikata, koji kažu kada bi pristao gradonačelnik prihvatio četvrti uslov i vratio linije, stalo bi nam 40 odsto prevoza jer nemamo ni vozače da ih voze. Da bi došli do optimalnog broja vozača u GSP, imali smo situaciju da su morali da voze šest dana nedeljno kada sam ja došao, da bi mogli da ispoštuju obaveze da bi im skinuli na pet dana morali smo da angažujemo dodatno privatne prevoznike kojima smo pooštrili uslove.

- Elektrobusi daju mogućnost mogu da se voze bez opterećenja žicama, da bi došli do toga da li elektrobus ili trolejbus moramo da dođemo do toga gde da nađemo pare. Ovde govorimo, da li će Beograd da uloži 100 miliona evra. Ušao privatnik u postrojenje ili ne, vlasnik ostaje grad Beograd. Ne mogu da slušam više gluposti. Razgovarao sam sa njima, boje se da će ostati bez posla iako ni jedan radnik nije ostao bez posla otkad sam došao. 82.125 dinara je bila prosečna plata u januaru 2022. godine, vozač GSP 142.624 dinara dobio je u januaru ove godine. Rade pet dana u nedelji, tehničko osoblje imalo 66.000, ove godine 114.000 dinara tako sam upropastio GSP. Voze u novim autobusima, rade u boljim uslovima. Sa 5.000 dinara mesecne karte došli smo na nulu, tako sam upropastio GSP. Za 10 godina, od 2012. do 2022. nabavljeno je 550 novih autobusa. U poslednje dve godine ubacićemo 550 autobusa.

- Što se tiče privatnih prevoznika nula novih autobusa su ubacivali, zahvaljujući novom ugovoru ubacuju 600 novih sledećih tri godine jos 400. Tramvaji od 1992. do 2022. godine 50 novih tramvaja, kada sam ja na čelu već je kupljeno 25 i raspisana je nabavka za još 100. Što se tiče elktrobusa za 30 godina 40 novih trolejbusa, sada sam rekao da tražim način da kupimo 100 novih elektrobusa i da pokrijemo to. Privatni preduzetnici su imali uslove takve da rade šta su hteli, prvi koji je raskinuo stare ugovore smo mi. Prosek vozila privatnih preduzetnika prosek starosti biće do 3 godine, bio je 10 godina.

O hajci

- Ne budem li priliku da vodim Beograd neću se baviti ovim poslom, kao i kada sma dobio priliku rekao sam da je ovo moj zadnji mandat. Niti imam snage niti me interesuje da se sa lažovima bakćem lažima sa neznalicama, diletantima koji u životu nit su šta radili niti bilo šta znaju niti su podnosili odgoovrnost. Apropo hajke koja traje da sam se sakrio, bio sam u školi za Svetog Savu, od juna se ne pojavljujem po jutarnjim programima i televizijama. Zgadili su mi se, svi. Ne mogu sebi više da dozvolim da idem da sedim u emisiji nakon lažnih analitičara, statističara koji svi sve znaju. Pametni su, imaju rešenje za sve. To je na svim televizijama isto, bio sam dva puta na RTS, nisam zabranjen osim na Hepiju, tamo me ne zovu, na druge su me zvali nisam hteo da idem. Obraćam se ovde, kad sam negde na terenu. Mnogi mi savetuju da ne mogu tako, nije me briga niti me interesuje rejting. Puno smo radili, oglašavaću se kad ja odlučim. Nisam se nikada krio niti ću se sakrivati. Uvek sam govorio jasno i glasno kad me neko pita. Ni od čega nisam bežao, preuzimao sam odgovornost. Mislim da sam ja poslednja osoba koja može da kaže da se bilo koga bojim, nema razloga da se bilo koga plašim. Ne postoji političar u Srbiji koji je znao ovde da stoji i da pušta da ga pita šta hoće. Ne postoji niko ko je znao da stoji na Savskom šetalištu jer mu ne daju da priča i da čekam provokatore koji su bili zabrinuti građani a onda se pojavili kao odbornici.

O aktuelnoj situaciji

- Što se tiče grada Beograda, nikada nisam bežao od odgovornosti niti sam se skrivao. Kad portparol SSP kaže da je mene Vučić postavio na mesto gradonačelnika, nisam se ja nikad skrivao pa ni iza njega, nije mene Vučić postavio na mesto gradonačelnika. Sve manje ću da ponavljam jer više namam volje i želje da se sa zlonamernim ljudima raspravljam. Za mene su glasali Beograđani, zahvalan sam i na logistici i snazi koju ima SNS zahvaljujući kojoj sam postao gradonačelnik, zahvalan sam i na političkoj snazi predsednika Vučića ali isto tako apsolutno svestan da nije bilo mog minulog rada, mog imena da ne bih bio gradonačelnik. Nikad nisam imao problem da to kažem, preuzimao sam odgovornost za sve što sam radio, nisam sprečavan da radim stvari u koje verujem. Možda je nekada bilo više ili manje problema ali sam grad vodio kako smatram da treba da ga vodim i nikad na to niko nije uticao. Što se tiče toga kako me je on postavio, to je autoprojekcija koju vidim kada ona to izgovara jer je njen šef išao kod njega da ga postavi pa nije, pa je on bio ljut. I tada u oktobru 2022. godine kada je bila tema, rekoa sam da nikad nisam čuo da će Vučić da postavi Đilasa za gradonačelnika ali ako se to desi biću i protiv jednih i drugih. Dok sam živ i bavim se politikom Đilasa ovde neće biti. Sve zaboravljate. Nema potrebe za jeftinim provokacijama jer nikada nisam bežao od odgovornosti, nisam se sakrivao iza autoriteta predsendnika i njemu sam to rekao da ovi što počinju i završavaju rečenicu sa "Vučić", svako ko, da sam na tvom mestu, ja bih rekao čekaj šta radiš to, kako možeš da znaš... Obično oni koji to tako rade pa počinju i završavaju rečenicu sa njegovim ili drugim imenom sutra će reći "nisam ja". Što se tiče Beograda preduzimam svu odgovornost i da to pravdam kod građana svakim danom.

-Što se tiče medija, čitao sam laži mesec dana, vidim da ovih sa N1 i Nove S, prve i druge garniture, treće, sve je manje i manje. Raspršili su se po drugim televizijama, Blicevima i drugim medijima. Nisu više tako ratoborni, nisu više nabrifovani protiv vlasti, malo su se ublažili. Čekamo i četvrta garnitura da ode da ih vidimo u novom ruhu, u zavisnosti od politike televizije, sprovode tu politiku i više nije tako crno i strašno... Najdemokratskiji sam i najtolerantniji političar na ovim prostorima, ne postoji osoba koja mi ne postavlja pitanja. Niste rekli zašto sam razbio telefon osobi kojoj sam razbio telefon ali dobro.

Pitanja novinara

O navodima da je radnicima "Gradske čistoće" isplaćeno po 10.000 dinara zbog skupa u Sremskoj Mitrovic, Šapić ističe da ne zna ništa o tome.

- Ne znam da li je tačno, pitaću i po kom osnovu. Ako jeste, siguran sam da postoji osnov. Nikada u Beogradu nije isplaćen dinar za aktivnost koja nema veze sa Beogradom. Da li je to deo solidarne pomoći, ne znam ali pitaću. Nikad niko nije isplaćivao novac od Grada Beograda za miting.

O bivšem šefu kabineta

- Što se tiče mog bivšeg šefa kabineta. Prvo, presuda nije pravosnažna, sačekaćemo kraj procesa koji je u toku. Za ono za šta su ga vaši mediji optuživali zloupotreba položaja već za davanje mita u privredi. To je prvi slučaj da je osuđen gradski funkcioner koji je imao nameru da da mito, da bi zaštitio interes grada. On je imao nameru da ponudi mito, a nemaju dokaz jer ne postoji čak ni osoba koja je rekla da je ponuđeno. Sve to su zaključili na osnovu snimaka koje niko ne zna kako su napravljeni. Šteta gradu nije naneta, nije bilo zlouprebe, a videćemo da li će po ovom osnovu da bude osuđen. Da sačekamo, na osnovu snimka za koji niko ne zna odakle je. Svoju odgovornost sam za stvari, u koje imam uvid, sam spreman da preuzmem i drago mi je da Beograd nije imao štetu.

O nesrećama u Beogradu

- Javni prevoz znači da je to prevoz koji je pod okriljem grada Beograda, pod sekretarijatom za javni prevoz i ta sintagma jasno označava vozila koja su pod našom indirencijom. Način na koji ga koristite može nekog da dovede u zabludu. Nisu se te nesreće dogodile u javnom prevozu. Bilo bi dobro da obratite pažnju. Jedno vozilo je bilo prevoznika, a drugo međugradsko koje nemaju veze sa gradom Beograda. Ako krenem da komentarišem svaku stvar ulazimo u ludilu.