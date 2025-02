Tokom radova na redovnom održavanju u Bulevaru Zorana Đinđića, u delu od Studentske do Ulice Tošin bunar, pun profil, na novom Beogradu, od 18. do 28. februara doći će do potpunog zauzeća kolovoza u Bulevaru Zorana Đinđića na predmetnoj deonici, pri čemu će linije javnog prevoza promeniti režim rada, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.