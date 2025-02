RHMZ je izdao i sledeće upozorenje i to na jak jutarnji mraz širom Srbije koji bi trebalo da se zadržati sve do nedelje. Savetuje se poseban oprez i vozačima i građanima zbog poledice.

U sredu na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije, kao i u oblasti Homoljskih planina ujutro umereno do potpuno oblačno, još ponegde uz provejavanje slabog snega. Tokom dana postepeno razvedravanje, U ostalim krajevima tokom celog dana pretežno sunčano, ali hladno. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od -9 do -3, a najviša od 0 do 4 .