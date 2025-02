Prva tema jeste njegova suspenzija odluke Sekretarijata za javni prevoz, o skraćenju linija 704, 705, 707, a čemu je prethodila pretnja grupe građana o blokadi Pupinovog mosta. Šapić je istakao da niko nije govorio o ukidanju tih linija, nego o njihovom skraćivanju, tačnije da ne idu do Zelenog venca nego do Novog Beograda.

- Daću vam još pojašnjenja, šta su oni meni rekli i koji su argumenti. Tog trenutka, ne ulaziću u to, oni su čak mogli da pogreše. Mi smo mogli da pogrešimo. Kažemo, o tome ćemo posle govoriti kasnije. U roku od par sati su nam stigle pretnje od grupe građana, stigle nama Sekretarijatu za javni prevoz. Stigla je poruka od saobraćajne policije da su zapretili blokadom Pupinovog mosta i da ukoliko se desi da stanovnicima Batajnice i Zemun-Polja, da ta linija se skrati, ne da se ukine, da će doći do blokade. Odmah je izašlo saopštenje Gavrila Kovačevića, predsednika opštine Zemun, koji takođe se tome protivi, gde nijednog trenutka nije osudio blokadu Pupinovog mosta i mehanizam blokade kao način ostvarivanja bilo koje vrste interesa, bilo koje interesne grupe - rekao je Šapić.

- Ali i čak pod pretpostavkom da to nije najbolje rešenje. Pod pretpostavkom da je to najgore rešenje. Da li je način da u roku od par sati pripretite blokadom Pupinovog mosta i bilo kojom vrstom blokade, da predsednik opštine Zemun, Gabrilo Kovačević, protiv toga nema ništa, gde se postavlja pitanje jesu li onda nama blokade problem ili nam je problem interes i cilj koji postižu te blokade. Jer Gavrilo Kovačević je predsednik opštine Zemun i sutra zbog neke njegove odluke neko može da dođe i da mu blokira takođe ulicu ispred opštine. Ne znam da li će tada da podrži blokade. I pošto vidim da polako blokade, opstrukcija i uvođenje potpuno novog društvenog poretka očigledno počinju da se prihvate od jednog dela aktuelne vlasti. Želim sad ovde da kažem i da ostane zabeleženo, bez obzira na ono što sutra bude nosilo. Znači, tačno da se sutra celokupna opozicija i celokupna vlast slože oko toga koji nov način i novi poredak se uspostavlja tako što merimo snagu na ulici, blokiramo, opstruiramo, a posle, ne daj Bože, se bijemo, maltretiramo ili progonimo, ja ću onda jedini ostati i dalje protiv toga.

- Uskoro nam dolaze novi autobusi koje treba da rasporedimo. Ne mogu sve linije i sva naselja da dobiju nove autobuse. Kako ćemo to da odredimo? Tako što ću da sačekam da vidim o ima veću silu?

O protestima i blokadama

- E sad smo došli do toga da su te iste interesne grupe se sakrile iza štita studenata. Pa imamo situaciju da jedan procenat radnika GSP-a, evo ponovo danas protestuju, imaju čiste političke zahteve, a ne zahteve koje se tiču plata, uslova za rad i sigurnosti na poslu što se tiče otpuštanja, ali koriste aktuelnu situaciju da blokiraju grad, da kažu 'ne budeš li to uradio, evo danas pola sata će biti blokiran grad'. Što me navodi da sad ja, ukoliko prihvatim, a već polako svi prihvatamo jer država očigledno nije u stanju da nam obezbedi sprovođenje ustavno-pravnog poretka, da zakon sile i jačeg vlada na ulici, da kažem ovim drugim sindikatima kojih je pet i po hiljada, vi izgleda morate da napravite veću blokadu i da pokažete veću silu, da bih ja poslušao vas. Jer vi ste mi rekli da ne bi bilo dobro da jedan od tih zahteva prihvatite jer biste direktno ugrozili funkcionisanje tog istog GSP-a, da nema vozača, da nema vozila i tako dalje - kazao je Šapić.