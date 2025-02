- Danas bi trebalo da stavimo tačku na ovaj deo priče i da sačekamo odluku gradonačelnika. Mi smo najveća organizacija u komunalnom preduzeću, ja ovde nastupam ispred 5.500 zaposlednih u GSP-u, a mi smo bili u medijskom mraku ako ne i više od godinu dana, pa je vaša televizija upalila svetlo, posle kojeg je došlo do serije gostovanja na televizijama, pa sam zato rekao da ću doći da ovu priču zaokružim. Pod tim mislim da kažem gde smo mi sada i dokle smo došli posle svih razgovora i pregovora sa gradom i gradonačelnikom. Taj saobraćajni pogon Dorćol ostaje u sastavu GSP-a, a to zemljište ostaje u vlasništvu grada Beograda i da svi zaposleni, od vozača do radnika održavanja, ostaju da rade u tom pogonu. Ništa neće loše da se dogodi, mi nastavljamo da radimo, imamo mnogo posla - započeo je Antić, pa se osvrnuo na same radnike: