BEOGRAD - Tokom izvođenja radova na redovnom održavanju u ulici Žarkovačka, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Trebevićka do zone raskrsnice sa ulicom Blagoja Parovića, u vremenskom periodu od 24.februara do 28. februara doći će do promena u radu linije javnog prevoza br. 57.