Jedna od novina o kojoj se govori već treći dan u Beogradu su i semafori koji su u nedelju počeli sa radom na kružnom toku na Autokomandi . Prilično zbunjujuće za vozače, a kako se snalaze i šta su pokazala prethodna dva dana, to je proveravao novinar Kurir televizije Pavle Ivković.

- Konkretno na kružnom toku nema gužve, ali je na prilazima vidno ima - započeo je on, te se posvetio razgovoru sa svojim sagovornikom, Vladimirom Simidžijom, stručnjakom za saobraćaj:

- To je pozitivno rešenje za građane, vidi se i preko kamere da sam kružni tok nije zagušen. Kretanje je osnovni princip kružnog toka. To što su sve ostale saobraćajnice ka kružnom toku zapušene, možda je to bolje rešenje.