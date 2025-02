Pregledi će biti održani na platou Gradske opštine Novi Beograd, u Bulevaru Mihajla Pupina 167, za vikend 1. i 2. marta 2025. godine u terminu od 12:00 do 18:00 časova. Zakazivanje pregleda vršiće se na licu mesta, na platou GO Novi Beograd, u periodu od 11:30 do 12:00 časova.