Pregledi će biti organizovani 1. i 2. marta, od 12 do 18 časova, na platou ispred Opštine Novi Beograd u Bulevaru Mihajla Pupina 167. Pregledi su namenjeni ženama starosti do 45 godina u pokretnoj kabini. Zakazivanje pregleda je neophono, a kako je objasnila Nikolić, to se može učiniti na platou od 11 i 30 do 12 časova.