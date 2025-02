Beogradski zoološki vrt trebalo bi da se preseli se sa Kalemegdana na Adu Ciganliju , a izabrano pobedničko idejno rešenje predviđa moderniji i ekološki održiviji prostor za životinje i posetioce. Jedan od novih prilaza ka Zoološkom vrtu biće i pešačko-biciklistički most na Novog Beograda, čija izgradnja je u planu.

Kako će se dolaziti do novog Zoo vrta

Do novog Zoo vrta moći će da se dođe i sa Novog Beograda, sa kojim će biti povezan pešačko-biciklističkog mosta koji će se spajati Novi Beograd od Bloka 70 do Ade Ciganlije objavljeno je na Instagram nalogu "grad_beograd".

Podsetimo, o tome je ranije pričao i Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda. On je ranije istakao da bi ovaj most bi trebalo da spoji ne samo Novi Beograd sa Adom Ciganlijom već i da pruži mogućnost građanima ovog dela grada da dođu i do novog zoološkog vrta, koji će biti izmešten iz centra grada i lociran na Adi Ciganliji.