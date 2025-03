Prioritet u odnošenju ovih nepotrebnih predmeta iz domaćinstava tokom akcije imaju sugrađani koji raspolažu većim količinama otpada, navodi se u saopštenju "Gradske čistoće". Potrebno je da sugrađani o količini otpada i lokaciji na kojoj će ga odložiti obaveste servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11 radnim danima od 7 do 22 časa, i subotom od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona pogona „Gradske čistoće“ u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6.00 do 13.30 časova.