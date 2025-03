Ali, "Londona", onog originalnog, odavno više nema. Na mestu zgrade koja je nosila to ime, nikla je ogromna poslovna zgrada tadašnje privredne komore u čijem prizemlju je već dugo supermarket koji, kao svojevrstan omaž beogradskoj istoriji, takođe nosi ime po prestonici Velike Britanije, ali “London“ kao pojam i gradska odrednica itekako postoji i danas. Doduše, mlađim generacijama je ponekad potrebno i dodatno objašnjenje o tom neuobičajenom nazivu centralne gradske raskrsnice.

Priča počinje davne 1868. godine na uglu ulica Kralja Milana i Kneza Miloša kada je podignuta višespratnica pored koje je svaki Beograđanin ili gost prestonice morao da prođe barem jednom u životu – hotel "London". Nije to bila ni prva ni poslednja gradska lokacija koja je nazvana po nekom stranom pojmu, ali se ime "London" odmah zapatilo u gradu.

"Krivac" za to bio je prvi korzo u Beograd koji je formirala kraljica Natalija Obrenović, po uzoru na evropske prestonice Pariz i Beč u kojima je često boravila. Taj korzo, glavno gradsko šetalište, počinjao je baš kod " Londona ".

Od šetališta preko korzoa do dobro poznate ulice

Na jednoj strani korzoa šetali su mladići, sa druge strane ulice devojke i posmatrali se, kako je to bio običaj. I pre Natalije u današnjoj Ulici kneza Miloša postojalo je šetalište, ali je tek sa njom taj potez postao pravi korzo.

Zdanje "Londona" urađeno je po projektu arhitekte Andrije Vukovića , a njegov vlasnik bio je Kosta Stojanović. Restoran u prizemlju nije u to vreme bio ni na kakvom posebnom glasu među gurmanima ali se izdvajao: zbog lokacije postao je svojevrsna poslovna kafana.

O čuvenom "Londonu" pisao je i još čuveniji Branislav Nušić, pa tako u njegovim zapisima stoji da je u blizini ove postojala još jedna kafana "Paun", a odatle do Terazija sve do "Moskve" ih više nije bilo. Takođe, nije ih bilo ni od "Londona" naviše Miloševom ulicom ka Batal-džamiji do današnje Narodne skupštine, dok ih je Trg Nikole Pašića bio prepun.