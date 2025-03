Tokom izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže u ulici Cvetanova Ćuprija (Zvezdara) u periodu do 5. maja doći će do promene u radu linije javnog prevoza broj 20.

- Radovi se izvode na kolovozu ulice Cvetanova Ćuprija, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Pavla Savića do zone raskrsnice sa ulicom Ladno brdo, pri čemu će doći do zatvaranja predmetne deonice za saobraćaj, zbog čega će vozila sa linije broj 20 saobraćati na skraćenoj trasi od okretnice „Mirijevo 3“ do okretnice „Medaković 3“.