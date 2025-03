Doktorka objašnjava da nastupanje faze opijanja zavisi od više faktora

Hitna pomoć u Beogradu tokom noći imala je pune ruke posla zbog alkoholisanih stanja. Iznenađujuće je da je noćas bilo više od 10 poziva zbog upotrebe alkohola sa javnih mesta. Slučaj je prokomentarisala i doktorka Biserka Obradović, koja je objansila kako dolazi do takvih stadijuma i šta je ono što bi građani trebalo da urade kada se nađu u takvoj situaciji.

Iako je alkohol legalizovana supstanca u odnosu na drogu, i ona izaziva značajne promene u mozgu, što dovodi i do promena u načinu funkcionisanja osobe, ukratko - izaziva promene u celom organizmu. Doktorka Obradović istakla je da je kod zdrave osobe dozvoljeno, za muškarce dve jedinice alkohola, a za ženu jedna jedinica alkohola, kada su u pitanju odrasle osobe. Ipak, čini se da su noćas mnogi preterali, te je Hitna pomoć zaticala osobe kako povraćaju ispred zgrade, ispred garaže, a čak je intervenisala i u pritvoru. Kažu da je bilo mnogo osoba pod uticajem određenih supstanci.

- Jedna jedinica alkohola je jedno pivo 0,5 od male do srednje alkoholne jačine, jedna čašica žestokog pića ili pak jedna čaša vina. Toliko je dozvoljeno za jednu zdravu odraslu osobu. Međutim, sve što je prekomerno je loše, jer se alkohol brzo resorbuje i brzo dolazi u krv - počinje dr Obradović.

Doktorka objašnjava da nastupanje faze opijanja zavisi od više faktora - da li je osoba jela i kojom brzinom ispija alkohol, da li i u toku ispijanja alkohola koristi hranu. Takođe od visine i težine osobe zavisi i kojom će se brzinom alkohol naći u krvi, osim toga, nije isto kada alkohol unosi osoba koja ima 15 godina ili 30 godina.

- Ne reaguju sve osobe jednako na alkohol. Imate nekoga ko konzumira češće alkohol, samim tim i njegov nivo tolerancije na alkohol je veći nego kod onoga koji ne uzima alkohol. Zatim, vrlo je bitno da li se alkohol meša sa nekim drugim pićem. Ako se meša sa energetskim napicima, tada brže dolazi do pijanosti, do intoksikacije, a ako dođe do trovanja alkoholom može čak doći i do tahikardije, ali i do srčanog zastoja.

Doktorka pojašnjava da je potrebno od sat i po do dva sata da bi se samo jedna jedinica alkohola izbacila iz organizma. Dodaje da se uglavnom alkohol zadržava u urinu od 12 do 24 sata, u dahu čak do 24 sati, a krvnim sudovima i do 12 sati.

- Inicijalna opijenost je do 0,5 promila alkohola u krvi. Zatim, srednja pripitost 0,5 do 1,5 promila alkohola u krvi - u ovoj fazi osoba je emotivno labilna, može da plače, da menja sve raspoloženje, može doći do promena u govoru, zatim može se javiti poremećaj u hodanju, u narušenosti koordinacije pokreta. I čovek uglavnom misli da je tada najpametniji i tada se javlja rizik od donošenja pogrešnih odluka. On se u takvom stanju povećava čak 15 puta i smanjuje se i adaptacija na svesnost i na mrak. Sledeći stepen je pijanstvo, 1,5 do 2,5 promila alkohola u krvi - ovde već dolazi do znatnog narušavanja intelektualnih funkcija, odnosno osoba gubi osećaj za samokontrolu, nije samokritična, dolazi do mučnine i povraćanja, može doći do vrtoglavice, osoba postaje čak i vremenski i prostorno dezorijentisana ovde je hod i te kako nestabilan. Čak može doći do zamagljenog vida, a sa 2,5 promila i potpunog gubitka svesti.

- Sledeći stepen je teško pijanstvo od 2,5 do 3,5 - u ovom stadijumu osoba uopšte nije sposobna za objektivno procenjivanje situacije. Nesvestica i gubitak svesti, su vrlo, vrlo česti. Osoba se potom gubi i u vremenu i u prostoru, jako je oštećen vid, zamagljen je pred očima, naravno u ovoj fazi dolaze do pospanosti, totalne nestabilnosti celog organizma i naravno i ovde je prisutna mučnina i povraćanje. Ovde takođe možemo reći da je u pitanju veliko trovanje alkoholom, kod teško pijanstva. Teško trovanje alkohola imamo od 3,5 do 4 promila alkohola u krvi. U ovoj fazi je doza intoksikacije najviše izražena - kaže dr Obradović.

Alkohol može biti i smrtonosan

Ona ističe da je podnošenje faze individualno i zavisi od osobe do osobe. Međutim, jako velika koncentracija alkohola, ona od četiri promila, može biti smrtonosna ili dolazi do potpune paralize i prestanka rada centara u mozgu koji su zaduženi za disanje i kardiovaskularne funkcije.

- Simptomi su sledeći: konfuzija, zbunjenost, povraćanje, napadi, izuzetno sporo disanje, odnosno manje od osam udisaja u minuti, a znamo da je normalan broj od 12 udisaja u minuti. Zatim nekontrolisano disanje, to je kada imamo razmak u trajanju većem od 10 sekundi između dva udisaja. Koža je bleda ili plavičaste nijanse, naročito oko usana i jagodica na prstima. Dolazi do hipotermije zatim, nesvestice i poteškoće da se osoba uopšte probudi i osvesti. Zatim, se javljaju usporene reakcije, manjak koordinacije i nemogućnost pravilnog hodanja. Prisutna je nemogućnost kontrolisanja rada bešike i nevoljno ispuštanje urina iz bešike jer je organizam prepun tečnosti, usporeni otkucaji srca i krvni pritisak, koji je na početku ubrzan, ali posle dolazi do usporenog. Zatim gubitak faringealnog refleksa, usled čega može doći do davljenja u sopstvenom sadržaju koji povraća - kaže doktorka.

Kako postupati u slučaju povraćanja

- Pacijenta treba staviti u bočni položaj, da se on ne bi ugušio svojim sadržajem koji povraća, jer ako leži na leđima, onda su disajni putevi otvoreni i može se ugušiti tim sadržajem koji povraća - zaključuje dr Obradović.

Podsetimo, tokom noći Hitna pomoć imala je 115 intervencija, od kojih je 21 bila na javnim mestima. Najčešći pozivi bili su za hronične bolesnike, astmatičare i alkoholisana lica.