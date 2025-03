- Kako dolazim? To je posebna priča. Iz Iriga krenem ujutru oko 9 sati autobusom, dođem do Novog Sada. Izađem, odem u centar do pozorišta. Sačekam gradski koji vozi do Petrovaradina, tamo sačekam bilo koji voz, dođem do Novog Beograda, sednem u 95 do Doma omladine. Vremenski, treba mi oko sat i po u jednom pravcu. Budem u podzmenom prolazu do 19 časova otprilike. Uvek napravim stotinak buketa i sve prodam. Imam pomoć, ali ja ne volim da dajem zadatke drugima - priča nam.