ISKLJUČENJA STRUJE U TRI BEOGRADSKE OPŠTINE: Počinje u 8.30, a evo koje ulice su na spisku
Elektrodistribucija Beograd najavila je za danas isključenja struje zbog radova u tri opštine.
Palilula 08:30 - 18:00
Naselje BG-KRNJAČA: AUGUSTA ŠENOE: 1-9, AZANJSKA: 58,62,74A-84,106,69-71,81,85,89, BITKE NA NERETVI: 8-14,21-43B, ĐALINSKA: 2-16,20,1-9,15-21A, IDVORSKA: 22, JOVANA ISAILOVIĆA: 18-42, ORLOVATSKA: 4-12A,3-5, UZDINSKA: 2-14,24-24T,28-34,38-42,1-5C,11-11,15-23B,57, Naselje Krnjača: ATLANSKA: 16-18, BELOBRDSKA: 2-4,12-30,38-48,52-56,1-3,7,11-19,23-29,39-41, BITKE NA NERETVI: 9, BUJANOVAČKA: 2-8,14,20,24-26,30-30A,36-38,1-3,9-11,15-17,25-37, DORIS LESING: 2-6,12-14,20,1-15,19-21, DUŠKA POPOVA: 4,8,12-16,20-32, GOSPOĐE TASTI: 1-7,13-19,23-25,29-31, IDVORSKA: 19, ISTINIĆKA: 20V,24B-26,30-32,1B-1Z, JOVANA ISAILOVIĆA: 29A, LJEVOŠKA: 2-6,10B,14-22A,26,3-5,9-15, MILOŠA MILUTINOVIĆA: 4-16,24-28,32,1-3,7-17,21, MIROVAČKA: 2-8,16-24,28-38,42-46,1-1A,9,13-19,23-43,47, ORLOVATSKA: 11, PAKRAČKA: 24A-26,33,37A, SUTJESKA BLOK: 32-32P,252-258,15,23-27,43A,253-259, SUTJESKA ULICA 8: 32A-32T,50A,33K, UZDINSKA: 20A,48-56,31-41,45-51,141I-141Ž, VRANOVAČKA: 2-4,8-12A,1-9,13-19,23,33,39,49-51A,
Savski venac 09:00 - 16:00
JOCE JOVANOVIĆA: 1, MIĆE ORLOVIĆA: 2A,
Obrenovac 08:30 - 15:00
Naselje MALA MOŠTANICA: OBRENOVAČKA: 2,16,26,7-15,21, ŠARČEVIĆA KRAJ: 6F,26-26,30-74B,78-82G,86,90,108-110,132-134,21-41,45-47,51-59D,63,67A-89A,93,1111, VISOKA: 6,
Obrenovac 09:00 - 15:00
Naselje BARIČ: BUDE DAVIDOVIĆA: 60,64, JANKA TEŠIĆA: 2-14,18-20,24-28,42,1-9,19-27A,39, KOLUBARSKA: 2-12,18-18A,1-11,15-17, SARAJEVSKA: 7-13,
Obrenovac 09:00 - 17:00
Naselje PIROMAN: SVETOZARA STANOJEVIĆA-PEKA: 100-100E,148,152,156-158,186,5A-7A,19,31A,37-37C,87,147,157-161,175,181,187.
Kurir.rs
MILOŠ PAVLOVIĆ I SVI STUDENTI KOJI ŽELE DA UČE PRETVORENI U LEGITIMNE METE! Salve uvreda i pretnje fizičkim nasiljem samo zato što misle drugačije!