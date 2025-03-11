DANAS BEZ STRUJE U 8 BEOGRADSKIH OPŠTINA! Opsežni radovi u ovim ulicama, pogledajte spisak
BEOGRAD - EDB Beograd za sutra je planirala obimne radove na elektro-mreži zbog čega će stanari velikog broja ulica ostati bez struje.
Pogledajte spisak:
Zvezdara
09:00 - 11:00 ŠKOLSKI TRG: 2,
11:00 - 14:00 ŠKOLSKI TRG: 2,
Palilula
11:00 - 14:00 PETRA TATIĆA: 2,6-8,3-5,
09:00 - 12:00 Naselje BORČA: ELEMIRSKA: 6-10, JOVANA TEKEKIJE: 17, KIKINDSKA: 88A-88Ž,69-71, MIHAILA PETROVIĆA: 102, MORIŠKA: 15, PETRA TEKELIJE: 4,8-16,20-24,28-30,3-3A,7-21,25-27, ŽITNIČKA: 12-14, Naselje BORČA - Pretok: KIKINDSKA: 72-78,84,63,75, MELENAČKA: 6-8,3,
Voždovac
11:00 - 14:00 Naselje PINOSAVA: HRASTOV ZAPIS: 2,6-32,36-52,56,72,1-13,17-23,27-35, NOVA 2: 8-16A,20-58,62-64,68-74,13-51, NOVA 3: 10-90,96-198,210,216-222,230-230O,236,242-242O,262-270O,274-276G,298,7C-57,61-105,109-129,133-155B,169,181A,189A-189B, NOVA 5: 2,6-14A,18-32,1-9,13, NOVA 6: 2-16Ž,20-32A,58,1-15A,23,31, NOVA 8: 2-4,8-10,14-18,22-28,1-7,11-37, NOVA 9: 2-28,32,1-13,17-33, NOVA 10: 2-22,28-38,1-45P,53-57, NOVA 12: 2-12,16A-20,1-5, NOVA 13: 2-14,1-15, ZORANA ZONIĆA: 2-4,8,1A-13,
08:30 - 14:00 Naselje KUMODRAŽ: PRAVA: 8-14,9-17, STEPENIČKA: 2-6,1-11,
Čukarica
11:00 - 14:00 Naselje RUŠANj: AVALSKA: 2-10,1-3,7-9, AVALSKA 1 DEO: 2-10,3,7-11, OSLOBOĐENjA: 48-82,86,71-77,81-85B,91-105, OSLOBOĐENjA 9 DEO: 2-8, OSLOBOĐENjA 1 DEO: ,12,16,9-11, OSLOBOĐENjA 10 DEO: 2-4,1-15, OSLOBOĐENjA 11 DEO: 2-12,1-7, OSLOBOĐENjA 12 DEO: 4-8,16-18,30,3-11, OSLOBOĐENjA 2 DEO: 2-8, OSLOBOĐENjA 3 DEO: 2-4,1, OSLOBOĐENjA 4 DEO: 2-14A,1A-15, OSLOBOĐENjA 5 DEO: 2-8A,12,18,1-17A,21-25, OSLOBOĐENjA 6 DEO: 2-6,1-11, OSLOBOĐENjA 8 DEO: 4,8-12,1,5-5A, RUŠANjSKI PUT: 21A-21E,
Rakovica
11:00 - 14:00 BRĐANSKA: 2-14,1-17, DR AĆIMA MEDOVIĆA: 1-5, DRAGOSLAVA PETROVIĆA: 2-10A,1-9, KOPARSKA: 6-6G, KOŠUTNjAČKA: 4-6,10,3,7, LIČINSKA: 1-3,9-27, MANASTIRSKA: 2-10,1-11, MANDRINSKA: 2-16,1-11, PLANDIŠKA: 14,3-9,23A-25A,29-37,43B, RAKOVAČKI POTOK: 2-24, SLAVKE KALjEVIĆ: 2-2A,1-11, VLADIMIRA JOKSIĆA: 2A,6-12,9-15, ŽEL STANICA RESNIK: BB, Naselje RESNIK: 13 OKTOBRA: 2-20,24-58,66-82,1G-1I,5-13,17-23A,27-61,65-85, ALEKSANDRA SLOŽENjICINA: 2-6,10,14-22,28,1-7,11,17,21-23, ALEKSANDRA VOJINOVIĆA: bb,2-40,48A-82,86-100,148,190-216,220-222,226,230,236-238,242,256-278A,1-27,31-59A,63-123,127-147Z,151-159V, BITKE NA DRINI: 2-4,1-7, BRAĆE JEREMIĆA: 2-20,1-7A,11-13,17-21A, BRANISLAVA PARAĆA: 8-12,1-1A,5-9, BRESTOVAČKA: 8-22,28-52,1-9A,13-29, ČETVRTOG APRILA: 2-6,1-17, ĆIRA DASKALOVIĆA: 4,18-32,1-27,31, DELOVI: 2-4B,12-12,16-38A,44-60,1-7,11-53,61-75A,101D-101V, DRAGANA MOJOVIĆA: 1-5,9-15, DUŠICE SPASIĆ: 18-18V,26A-26G,30-40,48A-48B,7-13,23, EDVARDA GRIGA: BB,4-14B,18-34,1-13,19,23-27B, GAJSKI PUT: bb,2-36,1-7,37, GOLI BREG: 2,6-10,16-16A,24-26A,5,9-15,19-31, ILIJE RADOJEVIĆA: 2-16,20-26,34,1-27,35-35A, IVANjIČKA: 4-20,1,5-7,11-13, JELEZOVAČKA: 2-48A,126A,1,5-35,45A-65,69-73B, JOSIPA TELAREVIĆA: 2-64A,70-78,82-84,1-45,49-55, JUŽNOMORAVSKA: 2-6,1-5, KALINOVIČKA: ,1-13, KAMENAC: 4-12,1-3A,7-11,15-21, KORČAGINOVA: 2-24,1-17, KRUŽNI PUT: bb,261, LABINSKA: 2-14,1-9, LABUDA ŠĆEKOVIĆA: 2-6A,1-31,41,59-71,101A, LIČKIH BRIGADA: 2-22A,28,36,1-27A,33-35V, LjUBIŠE JELENKOVIĆA: 2-6V,14-14A,18-30,34-48,52-54,58C,68C-76,1-7B,11-19,23,27-33,47A-49,61-87V, LUGOVAČKA: 2-30,5, M.PAVLOVIĆ-BARIL: 2-6V,5, MALOZABRANSKA: 2-20,1-3,9-23, MAVROVSKA: 2-20,1-5,9-17A,23-27A/2, MILANA BARTOŠA: 2-4A,10-32,3-11,33-37, MILANA ĐURIĆA: 60-66D,61-65, NEGOTINSKA: 2-20,1-7, OSMOG SEPTEMBRA: 2-30,1-9,13-27A, PALIH BORACA: 2-36A,52-74B,1-45, PAŠINAC: 2-28,1-9,13-31, PODAVALSKA: BB,BB,BB,BB,0BB-84,88-96V,110,124A-126,1-15,19-23,27-31,35-37B,45-71, PRNjAVORSKA: 2,8-10,16-28A,9-15,65-67, RAĐEVSKA: 2-20,1-15, RATKA SOFIJANIĆA: 2-28,1-37,41-49, SAŠE FILIPOVIĆA: 2-10,1-21, SEKILjEVAČKA: 20,54-64,74,1-19,75A, SENTANDREJSKA: 2-12,1-11, SLAVKA MILjKOVIĆA: bb,2-30,34-94,98-112,116-140A,148-154C,1-63,69-81, SREĆKA NEDELjKOVIĆA: 2,10-12,7, STANISLAVA VINAVERA: 2,6-8,14-20B,24,5-27, TODORA MAR-SOLUNCA: bb,BB,1-7, UROŠEVAČKA: 4-16,22-24,124-126A,21,31,69A-69D, V.RADOVANOVIĆA: 2-16,54A-54B,70,1-13,17, VARAŽDINSKA: 2-10,1-3, VRBASKA: 2,6-8,12-14,3-13, ZELENjAK: 6-22,1-15, Naselje RUŠANj: RESNIČKI PUT: 2-2A,8A-10B,82,86-88,1-11D,17-27,65-73,77-81,85-89,93,99,
Zemun
09:00 - 12:00 KORDUNAŠKA: 6A-8,18a,1-1a,15, NOVOGRADSKA: 54-54V/1,58-62E,41-59G,63-67, PIONIRSKA: 2A-44,1-25,
Obrenovac
09:00 - 15:00 Naselje BARIČ: BUDE DAVIDOVIĆA: 4,28,40-42,43, DUVANIŠTE: 2, KOJEVIĆA KRAJ: 3, KOLONIJA 1.DEO: 0-24,40,180,1-25, OBRENOVAČKI PUT: 0BB-20,24-34,38-54G,3-11,15,21-33, PUT POKRAJ PRUGE 1.DEO: 36-36A,40-44,54-58,1000,1,5A,21-21A,27-29, RADNIČKA: 32,52,1, ŽELEZNIČKA: 57, Naselje MISLOĐIN: BARIČKI PUT: 40B, BRĐANSKA: 19, KOD ŠTALA: 43, KOD T.S: 27, KOD VOJSKE: 60, KOLUBARSKA: 8-10,22, KOVANČINA: 2,8-12C,36,1-3F,9B-19E,23A-31,39B,83,87B,133-135,1111, KOVANČINA 1 DEO: 18,48,7A-9V,13,17, KOVANČINA 2 DEO: 2-2B,10-12A,16A-18V,28A,1B-3F,19-19G,23-29G,33-33K,37A, KOVANČINA 3.ULICA: 6-10,16-18,3-7,11,15, KOVANČINA 4 ULICA: 2-6,14-16,60,1-1H,7,13,19-19A,23, OBRENOVAČKI PUT: 12-14,28E,32-62,66-84,7,11-15,19-21B,45A, PUT ZA VODOVOD: 8, ULICA 1: 24,28, VODOVODSKA: 11G, Naselje OBRENOVAC:
0BB, ZABRAN: 0-20G,26-32A,1-17,21-21A,27A,61-61A,111,1111, ZABRANSKI PUT: 2-2B,16,20D-22M,26,1,9-13A,
09:00 - 17:00 Naselje Stubline: SAVIĆA KRAJ: 56A, STUBLINE: 46D, VALjEVSKI PUT - CENTAR: 60A-60Đ,
09:00 - 15:00 Naselje Brović: VALjEVSKI PUT: 0, Naselje PIROMAN: 12.OKTOBRA: 14,30A-32, KOD DOMA: 0,6,1BB, PIROMAN: 0,55, VALjEVSKI PUT: 6,12,16-18,22,26,146,7-7A,21,27,31,1111BB,
Surčin
10:30 - 12:00 Naselje SURČIN: BANOVAČKA: 2-20,24-28,32-46,3-17, KOSOVSKA: 2-26,30,34-40,64-76,1-37,59-73, ORAČKA: 64, SKOPLjANSKA: 24-34,38,42-60,23-35,41-57, VASE POJCA: 1, VIDOVDANSKA: 16DJ-42B,13A-15F,19A-35M,41,
Kurir.rs
MILOŠ PAVLOVIĆ I SVI STUDENTI KOJI ŽELE DA UČE PRETVORENI U LEGITIMNE METE! Salve uvreda i pretnje fizičkim nasiljem samo zato što misle drugačije!