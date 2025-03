"On je nedavno stigao iz Mađarske. Tamo je bio jedan od 18 kengura u grupi, a ovde je on naprasno došao da bude veliki tata, osnivač nove porodice. Tako da, treba njemu da nauči malo kako, šta... U svakom slučaju, imamo mladunče, izašlo je iz torbe napokon, i sada to je veliko uzbuđenje za celu porodicu, tako da je upravo to uzbuđenje i rezultovalo ovim begom", ispričao je biolog Kristijan Ovari.