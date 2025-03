"Tag mora da bude prekonfigurisan samo za rad preko web platforme to je jedino što mora da se uradi. Prekonfiguracija se radi na nekom od prodajnih mesta distributera, na internet prezentaciji Puteva Srbije su tačno navedene sve lokacije gde možete da izvršite prekonfiguraciju taga i prvu tu registraciju platnih kartica. Nakon toga sve sami radite preko svog korisničkog naloga na mobilnom telefonu", objasnio je Savić.

On je istakao da je do sada registrovano 900.000 korisnika za elektronski sistem naplate putarine, a da za dve do tri godine zahvaljujući modernizaciji sistema više uopšte neće biti rampi za naplatu putarine.