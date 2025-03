Evo zašto je to tako.

"Ljudi moji, šta je ovo... Samo mi se spava! Ujutru jedva ustajem iz kreveta, bukvalno ne mogu ruke i noge da podignem...", požalila se Beograđanka kolegama, na šta su skoro svi u glas povikali: "I ja isto!"

Šta je prolećni umor i koliko traje

- Koliko dugo će prolećni umor da traje je pitanje koje se postavlja nama lekarima svakodnevno. Prolećni umor traje u proseku do četiri nedelje, ali to ne znači da ćemo četiri nedelje da se osećamo tako tromo, bezvoljno, dekoncentrisano, letargično, već mi možemo na to i te kako da utičemo - ističe Obradović.