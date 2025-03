- Đačka pomoć od 20.000 dinara, isto ćemo uraditi i ove godine, prošle godine je isplaćivana do kraja septembra, ove godine ćemo pokušati da to uradimo do 1. septembra. Ideja je da bude četiri rate po 5.000. Ukoliko dođe do toga da Vlada nabavlja sve udžbenike, ako se to desi do septembra i budu spremni, ostaće đačka pomoć, od 10.000 dinara. To ćemo do leta znati. Ako nema udžbenika od države, onda 20.000, ako država obezbedi udžbenike do septembra ostaje 10.000 dinara - rekao je Šapić.