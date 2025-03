Tokom izvođenja radova na asfaltiranju i uređenju ulice Profesora Vasića u Vinči (opština Grocka), na delu od zone raskrsnice sa ulicom Nikole Pašića do zone raskrsnice sa ulicom Palih boraca u periodu od danas do 23. maja, doći će do promena u radu linije javnog prevoza br. 307.