Pripadnost određenoj kategoriji javne zelene površine podrazumeva i određeni broj košenja, koji je različit za svaku godinu. Površine koje su svrstane u prvu kategoriju, a to su najznačajniji parkovi i parteri, kose se od 10 do čak 20 puta. Parkovske površine šireg centra grada svrstane su u drugu i treću kategoriju, i one se kose od sedam do devet puta. Skverovi i zelenilo duž saobraćajnica, koji pripadaju četvrtoj kategoriji, kose se sedam puta godišnje, dok su površine koje pripadaju stambenim naseljima svrstane u petu kategoriju. Delimično uređene površine pripadaju šestoj kategoriji i kose se od pet do deset puta godišnje, u zavisnosti od potreba.