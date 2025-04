O količini otpada i lokaciji na kojoj će sugrađani odložiti kabasti i elektronski otpad potrebno je obavestiti Servisni centar Grada Beograda na broj telefona 11-0-11, radnim danima od 7 do 22 časa i subotom od 8 do 14 časova, ili na brojeve telefona na pogonima „Gradske čistoće” u opštinama u kojima žive, i to radnim danima i prvog vikenda u mesecu od 6 do 13.30 časova.