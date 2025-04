Nekoliko dana kasnije Rašić je ponovo prolazio istim putem, ovoga puta bio je u društvu supruge. Prišavši kapiji dotakao se zvona, ali mu ni ovoga puta niko nije odgovorio. Bio je to znak koji je kod starca probudio sumnju, piše portal Kaldrma.

Upravo je ta okolnost prisutnima ulivala nadu da je starica tu negde i da je živa. Budući da su Rašić i njegova supruga bili jedine osobe sa kojima je Draga Mitrićević bila u gotovo svakodnevnom kontaktu, on je u prvi mah pomislio da je, plašeći se da je neko ne opljačka, paranoična starica sama na vrata naslonila pisaći sto.

Pojedinci su se prisećali da su, koliko juče, na ulici viđali staricu odevenu u dotrajalo odelo i sa starinskom kapom na glavi koja je, hodajući uz pomoć štapa i uvek noseći čarape različitih boja, protiv uroka, ljutito mrmljala i vikala na one koji bi pokušavali da joj se obrate. Zaintrigirani slučajem imućne starice, ljudi su odjednom počeli da se zanimaju za nju a naročito za poreklo njenog bogatstva.

I upravo tu dolazimo do spornog detalja vezanog za pomenute dukate. Naime, po knjaževom naređenju ali i propisanoj dužnosti, patrolu koja je krenula na kuću negdašnjeg moćnika predvodio je niko drugi do Jovan Dimitrijević Mitrićević, koji je u to vreme obavljao funkciju upravitelja gradske varoši.