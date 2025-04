Slušaj vest

Zbog održavanja 38. Beogradskog maratona, gradski prevoz u Beogradu će saobraćati izmenjenim trasama.

Start maratona, u okviru koga će učesnici moći će da se takmiče i u disciplinama polumaraton, trci na 10 kilometara, trci štafetnog polumaratona i trci zadovoljstva, tradicionalno će biti na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske, dok će cilj biti na Terazijama, kod Terazijske česme.

Trasa će biti Bulevar kralja Aleksandra, zatim Beogradska ulica, trg Slavija, Nemanjina ulica, Balkanska, Gavrila Principa, Brankova i Bulevar Nikole Tesle.

Trasa će se nastaviti ulicom Džona Kenedija, Bulevarom Mihajla Pupina, Bulevarom umetnosti, te Bulevarom Milutina Milankovića, ulicom Antifašističke borbe, zatim Mostom na Adi gde će se okrenuti i ponovo proći ulicom Antifašističke borbe, Bulevarom Milutina Milankovića, ulicom Milentija Popovića, a zatim i Bulevarom Mihajla Pupina, Bulevarom Nikole Tesle, te Karađorđevom ulicom, zatim Glavnom i onda Bežanijskom, Tošinim bunarom, Pariskim komunama.

Foto: Screenshot RTS

Trasa će se nastaviti Bulevarom Maršala Tolbuhina, Otona Župančića, Narodnih heroja, Bulevarom Milutina Milankovića, Tošinim bunarom, i zatim ulicama Zemunskom, Vojvođanskom, Dr Ivana Ribara, Jurija Gagarina, Dušana Vukasovića, Evropskom, Gandijevom, Jurija Gagarina, Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića, Bulevarom Crvene armije, Jurija Gagarina, Bulevarom Milutina Milankovića, Milentija Popovića, Bulevarom Mihajla Pupina, Brankovom i zatim Kraljice Natalije, Kneza Miloša, Kralja Milana i zatim na Terazijama.

Izmene u gradskom prevozu

Gradski prevoz biće prilagođen trasama maratona i okolnim ulicama, zbog čega će tramvaj 2 od 7 ujutru iz pravca Pristaništa ići na Gospodarsku mehanu (spoljni krug) i na Omladinski stadion (unutrašnji krug) i linija će u tom periodu raditi na potezu Omladinski stadion - Dorćol - Pristanište - Gospodarska mehana, a od 14 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Tramvaj 6 do 14 neće saobraćati, dok će tramvaj 7 ići trasom Ustanička - Vukov spomenik - Dorćol - Gospodarska mehana.

Tramvajska linija 9L će od 7 do 14 časova raditi na relaciji: Banjica - Autokomanda, dok će linija 10 u istom vremenskom periodu iz pravca Dorćola se saobraćati na Omladinski stadion, a vozila iz pravca Banjice rade na relaciji Banjica-Autokomanda.

Na liniji 11 vozila će od 7 do 14 sati saobraćati na relaciji: Kalemegdan /Donji grad/ - Banovo brdo, a na liniji 12 na potezu Omladinski stadion - Dorćol - Pristanište - Banovo brdo.

Vozila na liniji 13 u nedelju od 7 do 14 neće saobraćati, dok će vozila na liniji 14 saobraćati iz pravca Ustaničke do Omladinskog stadiona, a iz pravca Banjice rade na relaciji Banjica – Autokomanda.

Trolejbuske linije od 7 do 14 neće saobraćati, a biće uspostavljene linije 28A, 29A i 41A, od kojih će 28A saobraćati na relaciji Trg Republike - Zvezdara, a u smeru ka Trg Republike ići će ulicama Svetogorska, Makedonska, Braće Jugović, Francuska do terminusa "Trg republike", dok će u smeru ka Zvezdari saobraćati ulicama Braće Jugović, Makedonska, Svetogorska i dalje redovonom trasom.

Linija 29A će od prvih jutarnjih polazaka do 7 časova raditi na relaciji Trg Slavija - Medaković 3, a nakon 7.00 autobusi će saobraćati na relaciji Vukov spomenik - Medaković 3, rutom Vukov spomenik, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra, Golsvordijeva u smeru ka Medakoviću 3, Kalenićeva, Sinđelićeva u smeru ka Vukovom spomeniku, Maksima Gorkog, Cara Nikolaja II i dalje redovnom trasom trolejbuske linije br. 29, a od 14 časova uspostavlja se ponovo trolejbuska linija 29L, na relaciji Trg Slavija - Medaković 3.

Foto: Screenshot RTS

Linija 41A će od 7 do 14 sati saobraćati na relaciji: Admirala Geprata - Banjica 2, rutom Mostarska petlja, Savska, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac i Balkanska ulica do Admirala Geprata, a u suprotnom smeru (ka Banjici 2) trasom linije br. 41, a od 14 časova uspostavlja se ponovo trolejbuska linija br. 40 na relaciji Zvezdara - Banjica 2.

Linija EKO 1 od 7 do 14 sati neće saobraćati, a od subote od 20 do ponoći će u oba smera saobraćati ulicama Terazijski tunel, Nušićeva, Dečanska u smeru ka Novom Beogradu, Makedonska, Svetogorska, Majora Ilića, 27. marta, Kraljice Marije, Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova u smeru ka Novom Beogradu i Vukov spomenik.

Linija EKO 2 takođe od 7 do 14 sati neće saobraćati, a od 14 do 20 saobraćaće na relaciji: Trg Slavija - Beograd na vodi i a zatim od 20 do kraja rada linija će raditi u redovnom režimu.

Linija 15 od 7 sati neće saobraćati, a od 13.30 časova do kraja rada radiće u redovnom režimu.

Linija 16 će od 7 do 13.30 saobraćati na relaciji: Trg Republike-Karaburma 2, a u slučaju da u tom periodu policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila sa linije 16 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja.

Linija 17 će od 7.30 do 11.30 časova saobraćati trasom Ustanička - auto put Beograd - Šid - auto put za Novi Sad - Solunska - Kupreška - Krajiška - Geteova - Prvomajska (u povratku Pazovački put, Prvomajska) - Gornjogradska - Ugrinovačka - Novogradska (Dobrovoljačka) - Cara Dušana - Zemun /Gornji grad/, dok će od 11.30 časova do kraja rada, raditi u redovnom režimu.

Linija 18 od 7.30 do 11.30 časova saobraćaće trasom Zemun Bačka - (Prvomajska - Pazovački put u smeru ka Medakoviću) (Prvomajska u smeru ka Bačkoj) – Geteova – Krajiška – Kupreška - Solunska - auto put za Novi Sad, auto put Beograd - Šid i dalje redovnom trasom ka Medakoviću 3, a od 11.30 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 23 će od 7 do 14 sati biti pobedeljena na dva dela: 23A: Karaburma 2 – 27.marta, koja će ići redovnom trasom do Takovske - levo u 27. Marta, Starine Novaka, Cvijićeva, Bulevar despota Stefana i dalje redovno ka Karaburmi 2, dok će drugi "deo" biti linija 23B: od 07.00 do 12.00 ići trasom do Mostarske petlje, Savska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Nemanjina, Savska, Mostarska petlja i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu, a od 12.00 do 14.00 sati redovnom trasom do Mostarske petlje - Savska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata i dalje redovnom trasom ka Vidikovcu.

Linija 24 će od 7 do 14 raditi na potezu Trg Republike -Dorćol SRC "Milan Muškatirović", a od 14 do 20 u smeru ka periferiji ulicama Cara Dušana, Francuska, kroz terminus "Trg republike", Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište "Trg republike" koje u redovnom režimu koristi linija br. 43, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište "Dom omladine" koje u redovnom režimu koriste linije br. 16, 27E, 35, 58 i 95.

Linija 26 će od 7 do 14 časova saobraćati ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno. Od 14 do 20 časova linija će saobraćati u smeru ka periferiji ulicama Cara Dušana, Francuska, kroz terminus "Trg republike" koja u redovnom režimu koristi linja br. 43, Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište "Dom omladine" koje u redovnom režimu koriste linije br. 16, 27E, 35, 58 i 95, a od 20.00 časova do kraja rada, linija radi u redovnom režimu.

Linija 27 će do 14 časova linija saobraćati ulicama Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Trgu republike, Bulevar despota Stefana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovno, a od 14 do 20 časova, linija od Mirijeva do Trga Nikole Pašića radi u redovnom režimu, a zatim Dečanskom i Makedonskom u oba smera, dok će od 20.00 časova do kraja rada, linija raditi u redovnom režimu.

Linije 27E i 35 od 7 do 13.30 će umesto do terminusa Novi Beograd /Blok 20/ saobraćati do terminusa Trg Republike, a uslučaju da u tom periodu policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja.

Linija 31 će od 7 do 14 saobraćati do terminusa Birčaninova i to: Bulevar oslobođenja, Tiršova, Katićeva, Birčaninova, dok će od 14 do 20 časova linija ići trasom Trg Republike, Bulevar despota Stefana, (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“) Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnom trasom.

Linija 36 će od 7 sati saobraćati na relaciji Beograd na vodi - "Železnička stanica Beograd centar" - Birčaninova, a vozila će smer kretanja menjati sistemom sledećih ulica Bulevar oslobođenja - Tiršova - Katićeva -Birčaninova.

Linija 37 će od 7 do 12 časova saobraćati redovnom trasom do Mostarske petlje, Savska, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Nemanjina, Savska, Mostarska petlja i dalje redovnom trasom ka Kneževcu, dok će u periodu od 12 do 14 ići trasom do Mostarske petlje - Savska - Sarajevska - Hajduk Veljkov venac - Balkanska - Admirala Geprata i dalje redovnom trasom ka Kneževcu, a drugi "deo" linije 37B ići će redovnom trasom do Francuske, Trg republike, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića i dalje redovno do Pančevačkog mosta a od 14 do 20 časova će saobraćati u smeru ka periferiji ulicama Žorža Klemansoa, Francuska, kroz terminus "Trg republike", Braće Jugovića, Makedonska, Svetogorska, Takovska, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Bulevar kralja Aleksandra, Dečanska, Braće Jugovića, Francuska i dalje redovnom trasom i koristiće stajalište "Dom omladine" koje u redovnom režimu koriste linije br. 16, 27E, 35, 58 i 95.

Linije 30, 33, 39, 42, 47, 48, 59, 401 i 402 od 7 sati do 14 menjaju trasu do Birčaninove na sledeći način Bulevar oslobođenja,Tiršova, Katićeva, Birčaninova.

Linija 43 će do 20 saobraćati u smeru ka Trgu republike ulicama Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Francuska, Trg republike.

Linija 45 će od prvih jutarnjih polazaka do 07.30 i od 12.30 časova do kraja rada, raditi u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za Tošin bunar, a vozila se upućuju u garažu do 12.30 časova.

Linija 44 će se od 7 do 14 časova podeliti na dva dela od kojih će 44A i 44B.

Linije 52, 53 i 56 od 7 do 12 časova saobraćaće redovnom trasom do Mostarske petlje, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Nemanjina, Savska, Mostarska petlja i dalje redovnom trasom do perifernih terminusa, a od 12 do 14 će ići redovnom trasom do Mostarske petlje, Drinska, Sarajevska, Hajduk Veljkov venac, Balkanska, Admirala Geprata, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom ka periferiji, dok će od 14 časova do kraja rada, linije raditi u redovnom režimu osim linije 52 koja radi u skladu sa izmenom režima vezano za radove u ulici Vinogradski venac.

Linija 58 će 7 do 14 sati ići će trasom Beograd na vodi - Novi Železnik trasom: Beograd na vodi, Nikolaja Kravcova, Savska, Mostarska petlja i dalje redovnom trasom, a od 14 u redovnom režimu u skladu sa izmenom režima vezano za radove na Trgu Nikole Pašića.

Linije 60 i 60L od prvih jutarnjih polazaka u nedelju do 13.30 časova, linija neće raditi, nakon toga će do kraja rada raditi u redovnom režimu.

Linija 65 od 7 do 14 časova deli na dva dela od kojih će 65A ići trasom Novo bežanijsko groblje, Marka Čelebonovića, Partizanske avijacije, izlaz na auto-put Beograd – Šid, auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo, a trasa linije 65B ići će redovnom trasom linije 65 do ulice Kraljice Marije, 27. marta, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, (Tadeuša Košćuškog u smeru ka terminusu Dorćol /Dunavska/), (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari), Dunavska, Dorćol /Dunavska/.

Linije 67, 68, 71, 76 i 82 neće saobraćati od 7.00 do 13.30 sati, a nakon toga će raditi u redovnom režimu.

Linija 70 će od 7 do 12 časova saobraćati redovno do Marka Čelebonovića, Partizanske avijacije, petlja 11.april, auto-put Beograd – Niš i dalje redovnom trasom, a nakon 12.00 časova do kraja rada u redovnom režimu.

Linija 74 će od 7 do 14 časova biti podeljena na dva dela 74A Bežanijska kosa - autoputem do Sava Centar i 74B Mirijevo 3 - Vukov spomenik.

Linija 75 će do 13.30 časova ići trasom Bežanijska kosa, redovnom trasom do autoput, auto-put za Niš, Sava centar, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo.

Linija 77 će se od 7 do 14 sati podeliti u dva dela, 77A koja će ići trasom Bežanijska kosa (Bolnica), Stari put Beograd - Zagreb, petlja "11. April", auto-putem do Sava centra, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo, dok će 77B ići na relaciji Zvezdara, Čingrijina, Dimitrija Tucovića, Cvijićeva, Starine Novaka, 27. marta, Džordža Vašingtona, Cara Dušana, (Tadeuša Košćuška u smeru ka terminusu Dorćol /Dunavska/), (Dubrovačka u smeru ka Zvezdari), Dunavska, Dorćol /Dunavska/.

Linija 78 će od 7 do 14 časova ići trasom Zemun /Novi grad/, Kupreška, Solunska, auto-put za Novi Sad, auto-put Beograd - Šid do Autokomande i dalje redovnom trasom ka Banjici.

Linije 81 i 81L od 7 do 11.45 saobraćaće na relaciji Altina 1 - Zemun (Bačka), sledećom trasom: Ugrinovački put (Dobanovački put), izlaz na auto-put za Novi Sad, Ugrinovačka, Zemun (Bačka).

Linija 83 neće saobraćati od 7do 14 sati.

Linija 84 će od 7 do 13.30 ići će trasom Nova Galenika - Sava centar, sledećom trasom: Cara Dušana, Dobrovoljačka (Novogradska), Ugrinovačka, Gornjogradska, (Prvomajska, Pazovački put u smeru ka Sava centru), (Prvomajska u smeru ka Novoj Galenici), Geteova, Krajiška, Kupreška, Solunska, auto-put za Novi Sad, auto-put Beograd - Šid do Sava centra (okreću polukružno ispod petlje u Vladimira Popovića kroz razdelno ostrvo).

Linija 85 do 12.30 časova, na delu od Radničke ulice do Pupinovog mosta u oba smera raditi na sledeći način: Bulevar vojvode Mišića, Gazela, Bulevar Arsenija Čarnojevića, auto-putem Beograd - Šid, auto put za Novi Sad, Ugrinovačka, Banatska i dalje redovnom trasom.

Linija 88 će od 7 do 11.30 časova ići trasom Železnik, redovnom trasom autoputem do Sava centra, Vladimira Popovića, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo, a linija 89 će od 7.30 do 12.30 časova u oba smera ići trasom Vidikovac - redovna trasa do Mosta na Adi, Bulevar vojvode Mišića, Most Gazela, autoput Beograd - Šid, isključenje za Bežanijsku kosu, Partizanske avijacije, Marka Čelebonovića, dr Huga Klajna, Nedeljka Gvozdenovića, Surčinska, dr Ivana Ribara i dalje redovnom trasom do Bloka 72.

Linija 94 će od 7.30 do 12.30 časova, u oba smera linija radi na sledeći način Resnik - redovno do bolnice "Dragiša Mišović", Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Bulevar vojvode Mišića, most Gazela, auto put Beograd - Šid, isključenje za Bežanijsku kosu, Partizanske Avijacije, Marka Čelebonovića, dr Huga Klajna, Nedeljka Gvozdenovića, Surčinska, dr Ivana Ribara, Blok 45.

Linija 95 će od 7 do 13.30 raditi na potezu Trg Republike - Borča 3, a u slučaju da u periodu 7 do 13.30 časova, policija zabrani prolaz autobusa ka Trgu Republike, vozila sa linije 95 će biti preusmerena iz Bulevara despota Stefana desno u ulicu Džordža Vašingtona i dalje ka Dorćolu kao linija 26, gde će se izvršiti promenu smera kretanja.

Linija 600 od 7.30 do 12.30 saobraćaće trasom Železnička stanica "Beograd (centar)" - redovna trasa do Gazele, Most Gazela, autoput Beograd - Šid i dalje redovnom trasom do Aerodroma.

Linija 601 će od 8 do 12.30 časova saobraćati izmenjenom trasom: Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, dr Huga Klajna, Marka Čelebonovića, Partizanske avijacije, izlaz na auto-put Beograd - Šid, Mostarska petlja, Savska, Savski trg, Karađorđeva, Zemunski put, Bulevar Vudroa Vilsona, Beograd na vodi, dok će linija 602 u istom periodu saobraćati trasom SRC "Surčin", redovna trasa do kružnog toka u Vojvođanskoj, dr Ivana Ribara, Blok 45, a linija 607 u tom periodu ići će rutom Banovo brdo - redovna trasa do Mosta na Adi, Bulevar vojvode Mišića, Most Gazela, autoput Beograd – Šid i dalje redovnom trasom do Aerodroma.

Linija 610 od 7.30 časova do 12.30 časova saobraćati trasom Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, terminus Bežanijska kosa, a linija 610E saobraćaće u tom periodu trasom auto-put "Miloš Veliki", kružni tok Vojvođanska, Dr Ivana Ribara i Surčinska, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, terminus Bežanijska kosa.

Linija 611 od 7.30 do 12.30 časova saobraćaće auto-putem do Sava centra, Vladimira Popovića, gde se okreće ispod petlje polukružno kroz razdelno ostrvo, a linije 612, 613 i 711 u istom periodu će umesto do terminusa Novi Beograd "Paviljoni" saobraćaće na trasi autoput Beograd - Šid, autoput za Novi Sad, Marka Čelebonovića, Novo Bežanijsko groblje.

Linije 703, 705 i 706E od 8.30 do 12.30 časova radiće na potezu Zemun /Bačka/ - periferni terminusi sledećom trasom: Zemun /Bačka/, Ugrinovačka, auto put za Novi Sad, Cara Dušana i dalje redovnim trasama, dok će linije 704 i 706 od 7.30 do 13.30 časova saobraćati na relaciji Blok 20 - periferni terminusi, i to na delu od Bloka 20 do Pupinovog mosta sledećom trasom: Blok 20, Vladimira Popovića, autoput Beograd – Šid, auto-put za Novi Sad, Cara Dušana i dalje redovnim trasama, a linija 707 će od 7.30 do 13.30 časova ići će trasom Blok 20, Vladimira Popovića, autoput Beograd – Šid, auto put za Novi Sad, Dobanovački put, Ugrinovački put i dalje redovnom trasom, linija 708 će od 7.30 u nedelju do 12.30 časova će raditi na relaciji Zemun polje - Novo Bežanijsko groblje trasom autoput za Novi Sad, Marka Čelebonovića, Novo Bežanijsko groblje.

Linije 460, 460A, 464, 465, 465A, 466A, 493, 493B, 494, 494A, 499 i 4414A će od 7.30 do 14 časova, u oba smera, raditi na delimično izmenjenoj trasi: Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Crvene Armije, Bulevar Heroja sa Košara, Omladinskih brigada, isljkučenje za Bulevar Arsenija Čarnojevića, Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom.

Linije 560E, 580, 583, 583A, 585, 588, 860A, 860C, 860S i 860J od 7.30 u nedelju do 14 časova, u oba smera raditi na delimično izmenjenoj trasi: Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Crvene Armije, Bulevar Heroja sa Košara, Omladinskih brigada, isključenje za Bulevar Arsenija Čarnojevića, Bulevar Arsenija Čarnojevića, Mostarska petlja, Bulevar Vojvode Mišića i dalje redovnom trasom.

Linija 860 i će od 7.30 do 14 časova raditi na delimično izmenjenoj trasi Marka Hristića, Đorđa Stanojevića, Bulevar Crvene Armije, Bulevar Heroja sa Košara, Omladinskih brigada, isljkučenje za Bulevar Arsenija Čarnojevića, Bulevar Arsenija Čarnojevića i dalje redovnom trasom, dok će linija 860MV u istom periodu saobraćati trasom Auto-put "Miloš Veliki", kružni tok Vojvođanska, Dr Ivana Ribara i Surčinska, Surčinska, Nedeljka Gvozdenovića, dr Huga Klajna, Marka Čelebonovića, Partizanske avijacije, izlaz na auto-put Beograd - Šid, Auto-put Beograd - Šid, Omladinskih brigada, Bulevar Heroja sa Košara, Bulevar Crvene Armije, Đorđa Stanojevića, Marka Hristića do BAS-a.

Linija A1 će od 7 do 14 sati saobraćati na na relaciji Aerodrom "Nikola Tesla", auto put Beograd-Šid, Gazela, Autokomanda, Bulevar oslobođenja, Tiršova, Katićeva, Birčaninova.

Linija E2 do 14 sati ići će trasom Beograd na vodi - Petlovo brdo: Beograd na vodi, Nikolaja Kravcova, Savska, Mostarska petlja i dalje redovnom trasom.

Linija E9 od 7 do 14 raditi na relaciji Birčaninova - Kumodraž trasom Bulevar oslobođenja, Tiršova, Katićeva, Birčaninova, a od 14 linija će saobraćati na trasi Trg Republike, Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Francuska u smeru ka terminusu "Trg republike", Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Bulevar kralja Aleksandra, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnom trasom.