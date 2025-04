- Pored toga što je pokriveno školsko dvorište, pokriven je svaki ulaz u prostorije škole, da li je to fiskulturna sala ili su to glavni ulazi, znači koliko god da škola ima ulaza, svaki je pokriven i škole se ne snimaju iznutra. Što se tiče samih kamera, one prate šta se dešava u školskom dvorištu – kaže Vesna Vidović, zamenica gradonačelnika.