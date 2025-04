Kako su najavili iz ovog komunalnog preduzeća zbog radova na vodovodnoj mreži u opštini Zemun, u danas od 9 do 20 časova bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Branka Pešića (od Cara Dušana do broja 69), Dobanovačka (od Branka Pešića do Svetotrojčine), Slavonska (od Ugrinovačke do Dobanovačke), Svetotrojčina (od Ugrinovačke do Dobanovačke), Petra Serafimovića, Ugrinovačka (od Rada Končara do Gornjogradske), Tršćanska (od Ugrinovačke do Dragana Rakića), Bosanska i Rada Končara (od Ugrinovačke do Stefana Musića).