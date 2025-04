- U 11.40 dobili smo dojavu da je u Kralja Milana, u nivou predsedništva, došlo do epileptičnog napada. Verovatno je to onima koji su zvali tako izgledalo. Kada je naša ekipa stigla na mesto, volonteri Crvenog krsta su već radili reanimaciju. Važno naglasiti da bi svi to trebalo da znamo i da bi to trebalo da bude deo zdravstvene kulture. To je ono što je tog trenutka spaslo tog čoveka - kaže dr Stefanović.